Aang no existiría de no ser por Studio Ghibli. El creador de 'Avatar: The Last Airbender' cree que este clásico de Hayao Miyazaki es "una experiencia religiosa"

Si el live action de 'Avatar: La leyenda de Aang' no nos ha terminado de convencer, sabemos que la franquicia regresa a su frente animado este mismo mes con la película 'Avatar Aang: The Last Airbender', que recupera a Aang y compañía como adultos para contarnos una aventura completamente nueva.

Lo cierto es que Aang ha dado muchas vueltas desde que arrancó la serie original allá por 2005, y seguramente sus creadores no se esperaban que la saga de fantasía fuera a dar tantas vueltas. Aunque seguramente no sería tal y como la conocemos hoy en día de no ser por Studio Ghibli.

Volvemos a los orígenes

El mundo de 'Avatar' se ha expandido siempre a través de la televisión, primero con 'La leyenda de Aang' y después con 'La leyenda de Korra'. Aunque Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko tenían una deuda pendiente con el cine para volver a una de sus mayores influencias: las películas de Hayao Miyazaki.

La historia de Aang siempre ha estado profundamente inspirada en el mundo del anime, especialmente en las obras de Studio Ghibli. Konietzko considera los trabajos del estudio como una experiencia formativa, y en concreto 'La princesa Mononoke' cambió por completo su carrera.

"Cuando vi 'La princesa Mononoke' en el cine Laemmle de Los Ángeles, fue una experiencia religiosa. Salí y dije: esto es lo que quiero hacer por el resto de la vida", afirmó el director en una entrevista con Entertainment Weekly.

Los primeros diseños de Aang también estuvieron muy influenciados por el arte de Miyazaki, y podemos ver que ciertos rasgos de San, la protagonista de 'La princesa Mononoke' también se le terminaron transfiriendo. El profundo respeto por la naturaleza y su conexión con el mundo espiritual... Aunque Aang sea más bien un pacifista, también tiene sus momentos en los que termina eligiendo la violencia cuando el daño de los humanos a los animales y su entorno se pasa de la raya.

Entre la influencia de varias culturas asiáticas, las artes marciales, Studio Ghibli y otros animes, finalmente Konietzko y DiMartino llegaron al mundo de 'Avatar'. La serie original arrancó en 2005, y tras veintiún años no tiene pinta de que vayan a detenerse. El próximo 25 de julio llega a streaming 'Avatar Aang: The Last Airbender' y próximamente se estrenará la serie 'Avatar: Seven Havens', que parece tirar todavía más de influencias de anime que sus predecesoras.

En Espinof | Las 9 mejores películas de animación de 2026... hasta ahora

En Espinof | Korra no debía ser la siguiente Avatar. Así es la popular teoría de los fans de 'La leyenda de Aang' que Netflix ha resucitado con su nueva serie







