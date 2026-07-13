Esta noche en TV, un thriller español lleno de giros de guion y suspense de la vieja escuela

Puede haber cierta gratificación en la experiencia llena de giros y sorpresas que tengan al espectador intrigado sobre el destino final de la trama, aunque conseguir mantener la historia a flote pueda llegar a ser complicado. En ese fino equilibrio intenta moverse una película como ‘Los renglones torcidos de Dios’.

Los desviados heredarán la tierra

Protagonizada por Bárbara Lennie y Eduard Fernández, el por el momento último estreno cinematográfico de Oriol Paulo se atreve a adaptar el influyente relato de suspense de Torcuato Luca de Tena. Un thriller de vertiginosas sensaciones que se va a poder ver hoy en televisión a través de La Sexta a partir de las 23 horas, además de en streaming a través de Netflix.

Intentando resolver un caso de muerte en extrañas circunstancias, la investigadora privada Alice Gould finge sufrir un episodio de paranoia para ser ingresada en un centro psiquiátrico. Allí intentará sonsacar información de trabajadores e internos sin sospechar que su estratagema pueda volverse en su contra.

La ambigüedad con la que progresivamente se va enrevesando la perspectiva de nuestra protagonista, estableciendo dudas sobre si realmente es la detective que dice ser o la paciente que su entorno asegura que es, termina proporcionando mucha de la textura dramática de la película. Y la que permite sostener los múltiples giros que trata de lanzar al espectador.

La historia de Luca de Tena ha tenido su influencia en el thriller psicológico, con películas como ‘Shutter Island’ de ejemplo más prominente siendo casi una adaptación (a pesar de trasladar otra novela). Paulo emplea su habitual toque de thriller lleno de giros para explotar su parte más sorpresiva y experiencial.

Esto hace a menudo sus películas montañas rusas que no son especialmente interesantes de recordar, pero en ‘Los renglones torcidos de Dios’ el entretenimiento es lo bastante estupendo y hay hasta un personaje que es interesante desentrañar. Esto lo hace destacar en un panorama de thriller ibérico muy dependiente de fórmulas cada vez más gastadas.

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