Fallece Sam Neill, estrella de 'Parque Jurásico' y uno de los actores más carismáticos de la historia del cine

Hoy se cierran las puertas de 'Parque Jurásico', 'El Piano' deja de sonar, llegamos al 'Horizonte final'. Sam Neill, uno de los actores más carismáticos de Hollywood, ha fallecido a los 78 años en Sydney. Hace tan solo dos meses y medio anunciaba que se había librado de un cáncer que le diagnosticaron en 2022, así que la noticia ha supuesto un mazazo para todos.

Descansa en paz, Sam

Como leemos en The Guardian, el comunicado oficial ha anunciado: "Con inmensa tristeza, la whānau de Sam Neill comunica la noticia de su fallecimiento, ocurrido el lunes 13 de julio en Sydney (Australia). Sam falleció rodeado de su familia y con la dignidad que le ha caracterizado durante toda su vida. La pérdida fue repentina e inesperada, pero afortunada por el hecho de que Sam permanecía libre de cáncer".

El actor, que empezó su carrera en 1975 en 'Destino fatal', se hizo conocido a lo largo de los años por sus papeles en 'La caza del octubre rojo', 'La posesión', 'Death in Brunswick', 'Memorias de un hombre invisible' o 'En la boca del miedo', pero si ganó fama internacional fue gracias a la saga 'Parque Jurásico', en la que hizo del ya inolvidable doctor Alan Grant en tres ocasiones.

Antes de su repentino fallecimiento, Neill dejó tres películas por estrenar: 'Godzilla x Kong: Supernova' y 'The last resort' se estrenarán el año que viene, mientra que 'The Fox' lo hará este año como último homenaje al actor, un absoluto torrente de carisma que jamás hizo de menos al cine de género y abrazó cada uno de sus proyectos, por pequeño o grande que fuera, sin caérsele los anillos. Un actor inolvidable al que ahora toca darle su último y totalmente imprevisto adiós. Hasta siempre.

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