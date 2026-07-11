A Christopher Nolan no le intimidan los mensajes de odio contra 'La Odisea': "Son irrelevantes, recuerda que pasé 10 años trabajando en Batman"

A pesar de que, en el fondo, todos sabemos que es un cachondo —no puede ser menos teniendo en cuenta su devoción por 'MacGruber'—, Christopher Nolan es uno de los cineastas más sobrios y prudentes de la actualidad en lo que respecta a dar declaraciones sobre temas espinosos. Ahora, con el estreno de 'La Odisea' a menos de una semana y con todos los focos puestos sobre su máximo responsable y el resto del equipo, el británico se ha pronunciado sobre una de las grandes polémicas que han rodeado al largometraje.

Puro sosiego

Esta no es otra que el odio vertido en redes por los de siempre debido, principalmente, a la elección de Lupita Nyong'o para dar vida a Helena de Troya y al fichaje de Elliot Page para interpretar a Sinon —que no a Aquiles, como muchos aseguraron—. Para Nolan, estas soflamas absurdas son "irrelevantes", algo que "va con el trabajo" y un factor que no le afectan lo más mínimo después de salir curado de espanto de su trilogía de 'Batman'.

Así habló sobre el tema en una entrevista con The Telegaph:

Es algo que va con el trabajo. Pero mira, esas conversaciones que surgen antes de que la gente vea la película… siempre son irrelevantes, porque nadie que las mantenga sabe aún cómo es realmente la película… Recuerda que me pasé 10 años de mi vida trabajando en Batman… Lo que aprendí durante mi etapa en esa trilogía es que no puedes preocuparte en absoluto por nada de eso.

Para el realizador, lo único que está en tus manos es hacer justicia al texto original e intentar filmar la mejor película posible.

Lo que hay que hacer es hacer honor al texto original interpretándolo de la forma más contundente que uno pueda… Lo único que puedo hacer es hacer la mejor película posible de la forma más sincera. Es muy diferente de cómo lo haría cualquier otra persona, pero en eso consiste una adaptación.

Con o sin estas turbas obsesionadas con lo "woke" e intentando hacer bombing a tráileres de superproducciones destinadas a recaudar millonadas, si hay algo que tiene claro Nolan del panorama actual es que el cine está lejos de morir. En BBC News, el de Londres ha puesto como ejemplo los fenómenos 'Backrooms' y 'Obsession' para ilustrar que las nuevas generaciones siguen y seguirán llenando las salas.

Creo que hay muchas formas diferentes de animar a la gente a ir al cine. Este verano se han estrenado películas como Backrooms y Obsession, realizadas por jóvenes cineastas que conectan con su público. El principal segmento de público que acude al cine son los jóvenes, y siempre ha sido así.

'La Odisea' se estrena en salas de cine este viernes 17 de julio.

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