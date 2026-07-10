Si Antena 3 pensó que lo peor ya había pasado con 'Pasapalabra', se equivocaba. Mediaset prepara ahora un golpe todavía mayor

Decíamos ayer que el culebrón sobre el futuro de 'Pasapalabra' estaba lejos de haber terminado. Y lo decíamos porque MC&F, con el apoyo de Mediaset, preparaba una nueva demanda contra Antena 3 al considerar que 'AlaZ', la nueva prueba final del concurso más visto de la televisión diaria en España, era demasiado parecida a 'El Rosco'. Era un movimiento que muchos podían prever, sobre todo porque les está funcionando bien en audiencia. Lo que quizá sí nos pilla por sorpresa es la última noticia de hoy.

Mediaset defiende que el término Pasapalabra nación en la versión italiana del formato que ellos acuñaron

Según informan varios medios, desde la cadena de Fuencarral quieren que Atresmedia renuncie también al uso del nombre 'Pasapalabra'. No se conforman con que el programa haya perdido su prueba insignia —sustituida de momento con éxito por 'AlaZ'—, sino que buscan despojarlo del título con el que se emite en España desde el primer día, desde los tiempos de Silvia Jato. Para ello, leemos en El Televisero, ha reabierto ante la EUIPO — siglas de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea— el procedimiento para recuperar la marca 'Pasapalabra' y usarla en el concurso que prepara Telecinco.

"Mediaset tiene muy avanzada la posibilidad de recuperar la marca"

Mediaset basa su reclamación en que el término Pasapalabra nació directamente de la dinámica de El Rosco y fue acuñado por ellos en Italia en 1999 bajo la denominación Passaparola. Según defienden, la palabra surgió de la acción de los concursantes al "pasar" una definición cuando no conocían la respuesta, y por tanto consideran que el concepto comercial pertenece a su adaptación original y no a ITV Studios, que registró la marca más tarde. A partir de esa premisa, el grupo italiano sostiene que ahora que posee en exclusiva los derechos de la mecánica del abecedario circular —tras su acuerdo con MC&F— lo lógico es recuperar también la marca histórica y emplearla a placer. "Mediaset tiene 'muy avanzada la posibilidad de recuperar la marca'", aseguran.

Habrá que seguir de cerca este tema. Desde luego, hacía tiempo que no se recordaba una batalla tan encarnizada entre las dos principales corporaciones de televisión en España. Telecinco está viviendo el peor verano de su historia y posiblemente viera en el varapalo judicial en Antena 3 una oportunidad para recuperar terreno, algo que con el movimiento audaz del programa presentado por Roberto Leal no se ha producido de momento. Todo, como decíamos, a la espera de que Mediaset presente concurso.

¿Y este cuándo llegará? Es un misterio. Parece que los también dueños de Cuatro no quiere jugársela y el formato está en un punto embrionario. Solo se emitirá cuando estén seguros de ser algo que pueda conectar con el público. Además, no podrán usar el término de El Rosco, ni cualquier otra prueba que sí esté registrada por ITV Studios. En definitiva, esto es lo que viene a decirse un culebrón. Y uno donde se está decidiendo cuál puede ser la cadena más vista de los próximos años. Mientras tanto, Pasapalabra.

Imagen | Mediaset

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