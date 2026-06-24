Muchos dábamos por acabado 'Pasapalabra' sin El Rosco. 4 días después, casi 3 millones de personas ya ven su sustituto

Cuando el Tribunal Supremo confirmó hace un mes que Antena 3 no podía seguir emitiendo 'El Rosco', surgió la duda de si 'Pasapalabra' sería capaz de sobrevivir sin su prueba más emblemática. La cadena generalista se jugaba mantener un liderazgo de tarde‑noche que lleva años monopolizando, pero tras los tres primeros programas la respuesta es evidente: todo sigue igual, o incluso mejor. Atresmedia ha sorteado el golpe con solvencia y el concurso mantiene su fuerza sin mostrar síntomas de despedida.

La nueva prueba final del concurso de Roberto Leal no solo ha aguantado el tipo: está funcionando de maravilla. El primer día podía explicarse por el simple morbo de ver cómo Antena 3 resolvía la ausencia de El Rosco, pero los datos del lunes y, sobre todo, del martes —ya sin la competencia del Mundial— confirman que el público sigue ahí. 'Pasapalabra' lideró el 23 de junio con un 17,9% de share, muy por encima de Aquí la tierra (11,5%) y del cada vez más residual 'Allá tú' (7,8%). Y en el tramo de 'AlaZ', la cuota se disparó hasta el 23%, con picos de incluso un 26%, lo que supone más de 2,7 millones de espectadores únicos siguiendo la nueva mecánica en prime access.

Claro que el panorama podría haber sido muy distinto si Antena 3 y sus socios no hubieran estado especialmente avispados. La sentencia del Tribunal Supremo les prohibía expresamente seguir utilizando El Rosco o cualquier prueba basada en él. Suena ambiguo, ¿verdad? Quizás por ello el programa evitó crear desde cero un desafío "parecido" que pudiera interpretarse como una nueva vulneración de los derechos, y en su lugar apostaron por adaptar un formato ya existente en Suiza, DallAZetA.

Esta maniobra les ha permitido continuar con las emisiones diarias sin sobresaltos, introduciendo además nuevas reglas de estrategia —como visualizar el número de letras disponibles o pedir pistas en momentos clave— y sustituyendo el diseño circular por una hilera de letras que rompe cualquier parecido con El Rosco. El resultado es una mecánica que se distancia lo suficiente de la obra protegida, pero que conserva la tensión y el ritmo propios de una final de 'Pasapalabra', con un toque renovado.

Ahora falta ver la respuesta de Telecinco

A juzgar por los datos, y mensajes en redes sociales, 'AlaZ' podría estar gustando incluso más que 'El Rosco', algo lógico si pensamos que aquel llevaba dos décadas en antena y empezaba a mostrar signos de desgaste. Pero para responder con certeza quizá haya que esperar un poco más, sobre todo a ver qué ha preparado Telecinco junto a los responsables del desafío original. Esa es la otra mitad del embrollo, y no parece que en Mediaset lo vayan a tener fácil: Pasapalabra no solo no se hunde, sino que firma datazos por encima del 20%, lo que eleva aún más el listón. Además, en Telecinco deben crear el programa prácticamente desde cero, solo tienen su prueba final, y las dudas son enormes. ¿Habrá hueco para que participen famosos? ¿Cómo se llamará el concurso? ¿Podrá competir de verdad con un formato que ha demostrado ser casi indestructible? ¿Y cuándo se estrenará? Antena 3 en menos de un mes ha solucionado su problema. Mediaset parece querer darse este verano de margen para acertar su triple.

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