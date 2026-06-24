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Estrenos (24 de junio): 55 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max, Filmin, Movistar Plus, Apple TV y SkyShowtime

Estrenos (24 de junio): 55 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max, Filmin, Movistar Plus, Apple TV y SkyShowtime

Ovejas detectives, avatares por partida doble y mucho más

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Ovejas Detectives
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Nos vamos recuperando de las fogatas de la noche de San Juan y vamos cogiendo fuerzas con una buena sesión de cine y/o televisión. Cuestión con la que las plataformas de streaming son nuestras mejores aliadas. De esta manera, esta semana tenemos un total de 55 NetflixPrime VideoFilmin, Movistar Plus, Apple TV, SkyShowtime, HBO Max y Disney+. Veamos.

Índice de Contenidos (11)

Kraken. El libro de las horas

¿Es una serie?, ¿es una película? Llega a Prime Video una obra que forma parte de su experimento absurdo de 2026: estrenar en formato serie películas ya estrenadas en cine. La agraciada es este policíaco protagonizado por Alejo Sauras y Maggie Civantos que arranca con un misterioso secuestro.

  • Estreno el viernes en Prime Video

Vida, Larry David y la búsqueda de la infelicidad

Lo nuevo de Larry David recoge el refinado estilo de la semiimprovisación en una serie de sketches que nos lleva por los momentos clave de la historia de Estados Unidos con el auspicio del presidente Obama. Todo a punto para celebrar los 250 años del nacimiento de la nación.

  • Estreno el sábado en HBO Max
Comparativa de Netflix, Max, Disney+, Amazon Prime Video, Movistar Plus+, Filmin y otras plataformas de streaming: precio, catálogo, ventajas e inconvenientes
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Todos los estrenos

Netflix

  • Agente Kim renacido (viernes)
  • Avatar. La leyenda de Aang T2 (jueves)
  • Book Club. Ahora Italia (sábado)
  • El chico de la última fila (viernes)
  • Chris y Martina. El set decisivo (viernes)
  • El experimento estadounidense (miércoles)
  • Hermanito (viernes)
  • Juwanna Mann (domingo)
  • Love is Blind Argentina T2 (domingo)
  • El manuscrito de Dante (miércoles)
  • Mi otra yo T3 (miércoles)
  • Moulin Rouge! (jueves)
  • Nancy Drew y la escalera escondida (jueves)
  • Noche en el museo (viernes)
  • Noche en el museo 2 (viernes)
  • Noche en el museo. El secreto del faraón (viernes)
  • Starship Troopers. Invasión  (viernes)
  • Torrente presidente (viernes)

Prime Video

Disney+

HBO Max 

  • Vida, Larry David y la búsqueda de la infelicidad (sábado)
  • Vidas pasadas (jueves)
  • The Welcome Table (miércoles)

Movistar Plus 

  • El ascenso de Diego Forlán (viernes)
  • Blue Moon (viernes)
  • The Capture T3 (miércoles)
  • Imperio romano en tren (jueves)
  • La más grande (jueves)
  • Pillion (sábado)
  • La residencia (domingo)
  • Sisu: Camino a la venganza (jueves)

Filmin

  • Blood Tracks
  • La costa de los mosquitos
  • Érase una vez el diablo
  • Hollywood 90028
  • Hollywood Horror House
  • La insoportable levedad del ser
  • Lilly
  • Locura sangrienta
  • Mil millones
  • Natched
  • New York Ninja
  • Noche en el tren del terror
  • Pillion
  • Serie negra
  • Tammy y el T-Rex
  • La tierra de Amira
  • Tierra baja
  • Viento del infierno

Otros

  • Campamento Snoopy T2 (viernes en Apple TV)
  • La patrulla canina T12B (sábado en SkyShowtime)
  • Patricio es la estrella T4B (sábado en SkyShowtime)
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Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO MaxPrime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

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