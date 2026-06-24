Estrenos (24 de junio): 55 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max, Filmin, Movistar Plus, Apple TV y SkyShowtime

Nos vamos recuperando de las fogatas de la noche de San Juan y vamos cogiendo fuerzas con una buena sesión de cine y/o televisión. Cuestión con la que las plataformas de streaming son nuestras mejores aliadas. De esta manera, esta semana tenemos un total de 55 Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus, Apple TV, SkyShowtime, HBO Max y Disney+. Veamos.

Kraken. El libro de las horas

¿Es una serie?, ¿es una película? Llega a Prime Video una obra que forma parte de su experimento absurdo de 2026: estrenar en formato serie películas ya estrenadas en cine. La agraciada es este policíaco protagonizado por Alejo Sauras y Maggie Civantos que arranca con un misterioso secuestro.

Estreno el viernes en Prime Video

Vida, Larry David y la búsqueda de la infelicidad

Lo nuevo de Larry David recoge el refinado estilo de la semiimprovisación en una serie de sketches que nos lleva por los momentos clave de la historia de Estados Unidos con el auspicio del presidente Obama. Todo a punto para celebrar los 250 años del nacimiento de la nación.

Estreno el sábado en HBO Max

Todos los estrenos

Netflix

Prime Video

Kraken. El libro negro de las horas (viernes)

Las ovejas detectives (miércoles)

Disney+

Avatar: Fuego y ceniza (miércoles)

The Bear T5 (viernes)

Cómo se crea una atracción T3 (miércoles)

Doomies (viernes)

HBO Max

Vida, Larry David y la búsqueda de la infelicidad (sábado)

Vidas pasadas (jueves)

The Welcome Table (miércoles)

Movistar Plus

El ascenso de Diego Forlán (viernes)

Blue Moon (viernes)

The Capture T3 (miércoles)

Imperio romano en tren (jueves)

La más grande (jueves)

Pillion (sábado)

La residencia (domingo)

Sisu: Camino a la venganza (jueves)

Filmin

Blood Tracks

La costa de los mosquitos

Érase una vez el diablo

Hollywood 90028

Hollywood Horror House

La insoportable levedad del ser

Lilly

Locura sangrienta

Mil millones

Natched

New York Ninja

Noche en el tren del terror

Pillion

Serie negra

Tammy y el T-Rex

La tierra de Amira

Tierra baja

Viento del infierno

Otros

Campamento Snoopy T2 (viernes en Apple TV)

La patrulla canina T12B (sábado en SkyShowtime)

Patricio es la estrella T4B (sábado en SkyShowtime)

Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

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