Mientras Marvel cancelaba 'Blade', el director de 'Black Panther' hizo una película de vampiros que ganó 4 Oscars y recaudó 370 millones

Podríamos decir, y los motivos no es que sobren precisamente, que el mundo era un poquito mejor antes de que todo se fuese al garete hace cosa de siete años. En un ya lejano 2019 hacía algo menos de calor, la situación política era un pelín más sostenible, la cesta de la compra era algo más barata y la gente de Marvel Studios anunció la puesta en marcha de un largometraje en solitario de 'Blade' que protagonizaría nada más y nada menos que Mahershala Ali. Palabras mayores.

Haciendo una elipsis para pasar de puntillas por algo más de un lustro de cambios interminables de directores y guionistas, incertidumbre y la sensación de que el vampiro marvelita no vería jamás la luz del día —a pesar de su capacidad para hacerlo—, cortamos directamente hasta un 2026 que ha traído bajo el brazo la crónica de una muerte anunciada: 'Blade', tras su sucesión de retrasos y cambios de rumbo, ha sido cancelada oficialmente.

La importancia de la libertad

La esperada noticia —no por deseada, sino porque se veía venir de lejos— ha llegado de la mano del propio Ali, quien ha dejado claro que, simple y llanamente, en La Casa de las Ideas no han querido hacer la película, aludiendo en cierto modo a las declaraciones recientes de un Kevin Feige que ha asegurado sentirse "un fracasado" por no haber podido levantar la producción. Pero, más allá del cruce de acusaciones, el "Caso Blade" tiene unas cuantas lecturas de lo más interesantes.

Estas nos llevan, como no podía ser menos, al declive creativo de un Universo Cinematográfico de Marvel que ha olvidado casi por completo —subrayo el "casi"— el significado de la palabra "innovar", únicamente para abrazar fórmulas, pilotos automáticos y repeticiones eternas para levantar una Saga del Multiverso que se ha ido desmoronando por su propio peso. Una aproximación a la narrativa y el arte de contar historias que se ha olvidado de la importancia del sello que un realizador imprime sobre su obra.

Obviamente, la inmensa mayoría de cintas del MCU poseen en sus genes un obvio componente industrial en el que la minimización de riesgos y libertades está a la orden del día, pero incluso dentro de este panorama se han obrado pequeños milagros gracias a la voz de sus autores, y dos de los más encomiables tanto en lo cinematográfico como en lo económico son ambas partes de 'Black Panther', dirigidas por un Ryan Coogler en su salsa y con lo que pareció ser una plena autoridad discursiva.

Salvando las distancias, el caso reciente de 'Spider-Man: Brand New Day' vuelve a mostrar la importancia de contar un realizador con una visión —más o menos— personal y una implicación con el relato y no únicamente con un director de encargo, por muy eficiente que sea. Tras hacerlo con 'Shang-Chi', Destin Daniel Cretton ha inyectado nueva vida al Hombre Araña de Tom Holland. ¿El resultado? Más de 1 000 millones de dólares recaudados en menos de una semana y una acogida nada desdeñable por parte de la crítica especializada.

Los palos de ciego que se han estado dando con 'Blade' nos hacen volver a un Coogler que, tras su abandono temporal de las adaptaciones de cómics —volverá en 'Black Panther 3'—, abrazó un modelo semi independiente que le otorgó total libertad creativa a la hora de confeccionar su extraordinaria 'Los pecadores'. Un triunfo absoluto que dio al cine de terror el prestigio que siempre se le ha negado y que se tradujo en cuatro Premios Oscar y en 370 millones de dólares amasados en taquilla a partir de un presupuesto de 90.

Esto invita a pensar y a teorizar con que lo único que podría haber salvado a 'Blade' del hachazo de Marvel Studios hubiese sido el fichaje de un cineasta con voz propia, una apuesta férrea y, por supuesto, carta blanca para moldear el largometraje que deseara. Por desgracia, el sistema de estudios de Hollywood continúa estando más cerca de la tiranía de los ejecutivos que de la autonomía de unos creativos condenados a adaptarse o morir.

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