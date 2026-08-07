'Sterling Point' recupera el espíritu de 'Dawson crece' y es un puntazo. La serie juvenil de Amazon es muy auténtica y va más allá del romance adolescente

Antes de que existiera el fenómeno de 'El verano en que me enamoré' o la avalancha de romances juveniles que reinan en las plataformas, las series de adolescentes también sabían hablar del duelo, la familia y la identidad. Ahora, Prime Video ha recuperado ese espíritu con 'Sterling Point', una ficción producida por LuckyChap, la compañía de Margot Robbie, que utiliza el misterio de una herencia inesperada para construir un relato mucho más profundo de lo que solemos ver últimamente.

La serie sigue a Annie, una joven obsesionada con tener su futuro bajo control. Tras la muerte de un abuelo al que nunca conoció, viaja a una remota isla de Canadá para descubrir quién fue realmente su madre. Lo que encuentra allí no es solo un paisaje de postal, sino una red de secretos familiares, nuevas amistades y preguntas que cambiarán para siempre su forma de entender el pasado.

Un misterio familiar

Annie parece tener su vida perfectamente planificada hasta que un rechazo relacionado con lo académico coincide con una noticia inesperada: la muerte del padre de su madre biológica. El hombre les deja en herencia un fideicomiso y una propiedad llamada Sterling Point, en Muskoka (Canadá), despertando la curiosidad de la joven.

Cuando descubre que su padre le ha ocultado durante años cartas y recuerdos de esa parte de su familia, toma la decisión de tratar de encontrar respuestas y viaja sola hasta la isla para reconstruir la historia de su madre. Al llegar descubre que Sterling Point es un lugar tan bonito como lleno de secretos.

Allí conoce a Oona, Maple, Ellis, Sully y Rory, pero el cambio de verdad llega cuando aparece Ramona, una joven que asegura compartir el mismo abuelo y que guarda un inquietante parecido físico con la madre fallecida de Annie. Lo que empieza como una búsqueda personal termina convirtiéndose en un rompecabezas familiar muy absorbente.

Además, la llegada inesperada de Connor, el hermano gemelo de Annie, complica todavía más la situación. Los tres jóvenes descubren que la herencia de Gordon esconde mucho más de lo que imaginaban y que el pasado de sus familias sigue teniendo consecuencias en el presente.

Más que otro romance

Aunque el amor tiene un papel fundamental en la serie, lo cierto es que 'Sterling Point' evita quedarse en los códigos machacadísimos del género. La serie explora cómo el duelo, las heridas familiares y los secretos heredados moldean la vida de sus protagonistas, ofreciendo personajes y una trama mucho más complejos de lo habitual en este tipo de producciones.

Por otro lado, su ambientación en los paisajes naturales de Canadá, la banda sonora de folk-pop y el tono pausado recuerdan a clásicos noventeros como 'Dawson crece' ('Dawson's Creek') o 'My So-Called Life' y acaba siendo una serie con un aire nostálgico irresistible, que conecta tanto con quienes crecieron con aquellos dramas como con una nueva generación que encuentra aquí una historia juvenil muy auténtica.

Está disponible en Amazon Prime Video.

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