Ya es oficial. 'La odisea' supera los 1000 millones en cines y se convierte en la película más taquillera de Christopher Nolan desde 2012

La sorpresa fue mayúscula cuando Christopher Nolan anunció que su próxima película iba a ser 'La odisea', pero fue aún mayor cuando se convirtió en el trabajo más caro de su carrera con un presupuesto de 250 millones de dólares. Perfectamente podría haber sido un desastre para Universal, pero ha sucedido todo lo contrario, pues ya ha superado los 1000 millones de recaudación mundial.

De esta forma, 'La odisea' se convierte en la película más taquillera de Nolan desde 2012, cuando 'El caballero oscuro: La leyenda renace' arrasó con unos ingresos mundiales de 1085 millones. La aventura épica liderada por Matt Damon superará esa cifra este mismo fin de semana o, como muy tarde, a principios de la semana que viene.

Un éxito alucinante

Será entonces cuando 'La odisea' se convierta también oficialmente en la película más taquillera de toda la filmografía de Nolan. Además, su techo todavía no está nada claro, pues perfectamente podría irse hasta los 130o o 1400 millones antes de cerrar su etapa en cines. Y que luego habrá varios reestrenos en IMAX, donde se sumarán varios millones más, es algo que creo que absolutamente nadie pone en duda.

Es cierto que los datos de 'La odisea' han quedado un tanto eclipsados por el histórico éxito logrado por 'Spider-Man: Brand New', que apenas necesitó seis días para convertirse en la segunda película que superaba más rápido la barrera de los 1000 millones en taquilla, pero lo que ha conseguido aquí Nolan es algo también sencillamente irrepetible.

Tampoco hay que olvidar el posible impulso adicional que reciba 'La odisea' cuando se anuncien las nominaciones a los Óscar dentro de unos meses. Para entonces ya estará disponible tanto en streaming como en formato físico, pero seguro que muchos querrán (volver a) verla en pantalla grande entonces.

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