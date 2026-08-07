Las 14 mejores películas con tiburones asesinos

Cuenta la leyenda que tras el estreno de 'Tiburón' en el verano del 75, fueron muchos los que decidieron mantenerse lo más alejados posible del agua durante sus vacaciones estivales. El irrepetible largometraje de Steven Spielberg, además de aterrorizar a medio mundo con su salvaje representación del poder —y la maldad— del gran tiburón blanco, dio lugar a una serie interminable de imitadoras en una corriente que se extiende hasta nuestros días y que podríamos definir como jawsploitaition.

A continuación os proponemos un repaso a las 12 mejores películas con tiburones asesinos en las que escualos de todas las razas, formas, colores y tamaños imaginables —incluso tenemos abominables híbridos y ejemplares alterados genéticamente— deciden darse un buen banquete —o, al menos, intentarlo— a costa del grupo de humanos sufridores de turno.

'Dangerous Animals' (2025)

Dirección: Sean Byrne

Reparto: Hassie Harrison, Josh Heuston, Jai Courtney, Rob Carlton, Ella Newton

Arrancamos con un cóctel de lo más peculiar e interesante que, sin comerlo ni beberlo, dio lugar a una de las mejores películas de terror de su año. El director Sean Byrne, responsable de la fantástica 'The Devil's Candy', combinó en 'Dangerous Animals' el cine tiburones en clave jawxploitation de toda la vida y el de asesinos en serie en 98 minutos de supervivencia pura y dura a bordo de un barco capitaneado por un psicópata dispuesto a alimentar a sus colegas marinos con una buena ración de carne humana. Una joyita oculta.

Crítica en Espinof | No disponible en plataformas

'Megalodón 2: La fosa' ('Meg 2: The Trench, 2023)

Dirección: Ben Wheatley

Reparto: Jason Statham, Wu Jing, Shuya Sophia cai, Siena Guillory, Cliff Curtis

Tras el pan sin sal que firmó Jon Turteltaub en 2018 bajo el título de 'Megalodón', la idea de una secuela de la monster movie submarina precocinada al gusto de los paladares chinos no parecía demasiado buena. Por suerte, llegó el siempre interesantísimo Ben Wheatley para moldear una majadería con espíritu de serie B y un desparpajo increíble que invita a pensar en un Roger Corman con presupuestos multimillonarios y repartos estelares encabezados por Jason Statham. Un divertimento tan absurdo y pasado de rosca como apetecible.

Crítica en Espinof | Disponible en Netflix y HBO Max

'A 47 metros' ('47 Meters Down', 2017)

Dirección: Johannes Roberts.

Reparto: Mandy Moore, Claire Holt, Chris Johnson, Yani Gellman, Santiago Segura, Matthew Modine.

Sin abandonar las aguas mexicanas, sumerjámonos junto a unas hermanas en una jaula rodeada de escualos en la descerebrada y, a su vez, autoconsciente y recomendable 'A 47 metros'. Una muestra de cómo el sadismo inherente al espectador de este tipo de producciones puede levantar una película mediocre y transformarla en un entretenimiento más que digno. 90 minutos de tortura sistemática a una sufridora pareja protagonista con algún pasaje particularmente inspirado.

Crítica en Espinof | Disponible en Filmin y Prime Video

'Infierno azul' ('The Shallows', 2016)

Dirección: Jaume Collet-Serra.

Reparto: Blake Lively, Óscar Jaenada, Brett Cullen, Sedona Legge, Janelle Bailey, Angelo Josue Lozano Corzo.

El realizador catalán afincado en Estados Unidos Jaume Collet-Serra dejó descansar a Liam Neeson para llevarse a Blake Lively a una playa remota de la costa mexicana y hacerla sufrir aislada en un islote mientras un gran tiburón blanco intenta merendársela. Con 'Infierno azul', Collet-Serra volvió a demostrar su buena mano para el thriller en un brillante ejercicio en el que la tensión y el sentido del espectáculo brillan con luz propia.

Crítica en Espinof | Disponible en Movistar Plus

'Sharknado 2: El segundo (El regreso)' ('Sharknado 2: The Second One', 2014)

Dirección: Anthony C. Ferrante.

Reparto: Ian Ziering, Tara Reid, Kari Wuhrer, Vivica A. Fox, Kelly Osbourne, Andy Dick, Billy Ray Cyrus.

Podría haber seleccionado la primera y delirante 'Sharknado', la oda a la jawsploitation en clave de serie B que emitió el canal SyFy en el año 2013. No obstante, mi candidata para representar a la interminable franquicia —este año se estrenará la sexta parte— es su segunda entrega; un largometraje aún más autoconsciente, demencial, casposo y endiabladamente divertido que el original.

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'Bait (Carnada)' (2012)

Dirección: Kimble Rendall.

Reparto: Sharni Vinson, Xavier Samuel, Julian McMahon, Phoebe Tonkin, Cariba Heine, Alice Parkinson.

Un tsunami arrasa la costa australiana y deja atrapado a un grupo de gente dentro de un supermercado inundado... junto a un tiburón blanco. ¿La premisa no os parece lo suficientemente atractiva? Pues para darle valor añadido al asunto tenemos a Sharni Vinson —protagonista de 'Tú eres el siguiente'— liderando a una banda de supervivientes compuesta por clichés andantes que, sorprendentemente, hacen de 'Bait' un divertimento ideal para una tarde de ocio en buena compañía.

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'Tiburón 3D: La presa' ('Shark Night 3D', 2011)

Dirección: David R. Ellis.

Reparto: Sara Paxton, Dustin Milligan, Chris Carmack, Joel David Moore, Katharine McPhee, Donal Logue.

Como fan incondicional de la saga 'Destino Final', no podía pasar por alto esta 'Tiburón 3D: La presa', dirigida por un David R. Ellis que, además de haber firmado la segunda y cuarta partes del peculiar slasher sin asesino, nos regaló esa cumbre del buen mal cine 'Serpientes en el avión'. En esta ocasión, el sinsentido, el caos, la muerte y la destrucción son tan absurdos que es imposible no caer rendidos a los pies de este subproducto, ni de la siempre encantadora Sara Paxton que lo protagoniza.

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'Sharktopus' (2010)

Dirección: Declan O'Brien.

Reparto: Eric Roberts, Sara Malakul Lane, Kerem Bursin, Liv Boughn, Peter Nelson, Héctor Jiménez.

Continuando con la serie B selacimórfica más disparatada, no podíamos pasar de largo las muchas mutaciones que ha sufrido la especie en el séptimo arte, siendo una de sus mejores representantes esta 'Sharktopus', apadrinada nada más y nada menos que por el mismísimo Roger Corman. Un auténtico placer culpable protagonizado por Eric Roberts y por un híbrido entre tiburón y pulpo con ganas de descuartizar turistas. Tan terrible como disfrutable.

Crítica en Espinof | No disponible en plataformas

'El arrecife' ('The Reef', 2010)

Dirección: Andrew Traucki

Reparto: Adrienne Pickering, Gyton Grantley, Damian Walshe-Howling, Zoe Naylor, Kieran Darcy-Smith.

También desde Australia, 'El arrecife' nos ofrece un producto que no aporta nada nuevo al cine de tiburones asesinos, pero que logra destacar entre sus congéneres gracias a una más que notable ejecución y a una estimable gestión de la atmósfera. Sus escasos 80 minutos de metraje pasan como una divertida exhalación mientras vemos cómo sus protagonistas nadan desesperados hacia un lugar seguro huyendo de, cómo no, un gran tiburón blanco.

Crítica en Espinof | Disponible en Prime Video

'Open Water' (2003)

Dirección: Chris Kentis.

Reparto: Blanchard Ryan, Daniel Travis, Saul Stein.

El debut de Chris Kentis en la dirección fue celebrado como una de las mejores películas de tiburones desde la mítica 'Tiburón' de Steven Spielberg. No es para menos, ya que, con una austeridad narrativa de lo más efectiva y tomando como base una escalofriante historia real, el realizador norteamericano firmó un ejercicio con unos niveles de tensión completamente asfixiantes. Y es que, sabiendo cómo utilizarlos, dos personajes a la deriva en medio del océano y una amenaza subacuática pueden dar mucho de sí.

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'Deep Blue Sea' (1999)

Dirección: Renny Harlin.

Reparto: Thomas Jane, Saffron Burrows, Samuel L. Jackson, LL Cool J, Jacqueline McKenzie.

Coja un puñado de tiburones Mako y modifíquelos genéticamente aumentando así sus capacidades físicas e intelectuales, añada un reparto con nombres como Samuel L. Jackson o Thomas Jane, sazone la mezcla con tintes de thriller, ciencia ficción y slasher, y tendrá un suculento largometraje titulado 'Deep Blue Sea' con una base tan ridícula como endiabladamente divertido. Terror subacuático con un buen puñado de sobresaltos y muertes de lo más variopintas.

Crítica en Espinof | Disponible en Movistar Plus

'Tiburón 2' ('Jaws 2', 1978)

Dirección: Jeannot Szwarc.

Reparto: Roy Scheider, Lorraine Gary, Murray Hamilton, Joseph Mascolo, Jeffrey Kramer, Ann Dusenberry.

Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero esta de la 'Tiburón' original, pese a no estar al inalcanzable nivel de su predecesora, ofrece una propuesta continuista sin demasiado lugar para la sorpresa, pero con una irrefutable capacidad para entretener. La labor de Jeannot Szwarc a la dirección sólo es ensombrecida por un Roy Scheider con el piloto automático dando vida de nuevo a un jefe Brody que ya está curado de espanto.

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'Tiburón' ('Jaws', 1975)

Dirección: Steven Spielberg

Reparto: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary, Murray Hamilton, Carl Gottlieb, Jeffrey C. Kramer.

Como era de esperar, no podíamos dar carpetazo a esta lista sin esta auténtica obra maestra, ya no sólo del subgénero de los escualos asesinos, sino del cine de suspense en general. Poco puede añadirse a los litros de tinta vertidos sobre una joya de Steven Spielberg que, 43 años después de su estreno, sigue siendo tan perfecta como el primer día. Nunca un tiburón mecánico defectuoso consiguió ser tan terrorífico.

Crítica en Espinof | Disponible en Movistar Plus

'Blue Water, White Death' (1971)

Dirección: Peter Gimbel, James Lipscomb.

Reparto: Tom Chapin, Phil Clarkson, Stuart Cody, Peter Lake, Peter Matthiessen.

Qué mejor que contar con material de archivo real para ser conscientes del poder y la imponente presencia de un gran tiburón blanco. Sobre todo si es tan sobrecogedor como el que Peter Gimbel y James Lipscomb lograron captar en este este espectacular documental, sobresaliente tanto a niveles audiovisuales como logísticos. Una auténtica y fascinante carta de amor a un animal al que temer, respetar y, sobre todo, admirar.

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Y a vosotros, ¿qué películas os han hecho pensároslo dos veces antes de daros un baño en la playa y añadiríais a mi selección particular de mejores películas con tiburones asesinos?

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