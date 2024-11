Goremanía: las 27 películas más sangrientas disponibles en streaming para ver si te gustó 'Terrifier 3'

El cine de terror ha sido un género prolífico que ha ofrecido una amplia gama de experiencias, desde el miedo psicológico hasta el horror surrealista, pero de cuando en cuando, aparece una 'Saw' o una 'Terrifier 3' que rasca taquillas imposibles para su presupuesto mínimo y su fórmula ganadora sigue siendo la misma desde hace muchas décadas: sangre, descuartizaciones y todo lo que supuestamente no debe verse en el cine.

A lo largo de la historia del cine, ciertas películas han trascendido para convertirse en verdaderos iconos culturales del impacto, no solo transformando la industria cinematográfica sino también la cultura popular, rompiendo tabús a base de recreaciones salvajes, con diferentes grados de sentido del humor o seriedad, que han supuesto películas prohibidas o censuradas que sirven de cabeza de turco para el puritanismo , y el terror de padres que pasan mucho tiempo buscando la forma de que sus hijos no las vean.

2000 Maníacos (Two Thousand Maniacs!, 1964)

Director: Herschell Gordon Lewis

Reparto: Connie Mason, William Kerwin, Jeffrey Allen

Un clásico del terror sureño que cuenta la historia de un grupo de viajeros que se encuentran atrapados en un pueblo que celebra de manera macabra su centenario. Con un tono que mezcla el gore con la comedia negra, su contenido violento y perturbador hizo el nombre de su director un pionero absoluto del subgénero, entre otros motivos por su falta de pudor al mostrar a un hombre despedazado tras ser atado a cuatro caballos, una muerte por barril lleno de clavos rodando colina abajo o mostrar a una mujer aplastada por una gran roca, entre otros ingenios de la depravación.

Crítica en Espinof

Disponible en Filmin

Bahía de Sangre (Reazione a catena, 1970)

Dirección: Mario Bava

Reparto: Claudine Auger, Luigi Pistilli, Claudio Camaso, Anna Maria Rosati, Chris Avram

Bajo la típica coartada de misterio tipo '10 negritos' que tan bien encajaba con el giallo, en este caso un constructor que quiere deshacerse de una anciana condesa que vive sola en su villa para construir un complejo turístico, tenemos uno de los primeros exponentes de slasher, o al menos uno en donde se pierden los límites de un subgénero y empieza otro, lo único claro es que tenemos una cuota de asesinatos altísima con efectos ultragráficos cuando ni siquiera había aparecido 'La matanza de Texas' y que luego replicaría la saga 'Viernes 13'. Mario Bava era un maestro del terror, pero también fue pionero de momentos gore repetidos hasta la extenuación, como el corte de garganta con un gancho, el corte en la cara con un anzuelo o la pareja empalada violentamente en una cama con una lanza en pleno coito.

Disponible en Flix Olé

Sardú (Bloodsucking Freaks, 1976)

Director: Joel M. Reed

Reparto: Seamus O’Brien, Viju Krem, Niles McMaster, Dan Fauci, Alan Dellay.

Calificada X en los años 70 y definida como la cumbre del sadismo, en este primer petardo de la Troma, Sardú es el maestro ceremonias de un misterioso teatro nocturno donde cada noche se celebran unas representaciones repletas de atroces torturas al estilo Grand Guignol extremo que la empresa de 'El vengador Tóxico' estrenó sin calificar en cines diciéndoles que era una 'R', lo que hizo que una madre que llevó a su hijo se quejara, lo que le costó a la empresa su primera demanda. Inspirada en una compañía real de ballet sadomasoquista y en 'La loba de las SS' (1975), su show de canibalismo, desmembramientos, decapitaciones, desnudos femeninos degradantes, o un mad doctor bebiendo los sesos de alguien a través de una pajita la convirtieron en un hito olvidado del cine de provocación.

Disponible en Filmin

Holocausto Caníbal (Cannibal Holocaust, 1980)

Director: Ruggero Deodato

Reparto: Robert Kerman, Francesca Ciardi, Perry Pirkanen

Infame por su extrema violencia y controversia, esta pionera del found footage muestra a un grupo de documentalistas que se encuentran con tribus caníbales en la selva amazónica. Una extensión del subgénero "mondo" infame por sus escenas gráficas de canibalismo que muestran a indígenas comiendo carne humana, lo que se aprovecha para mostrar cuerpos partidos por la mitad, intestinos arrancados e incluso a una mujer desnuda muerta empalada que se hizo icono del film tras llevar a su director a los tribunales, cuando se pensó que era una verdadera película snuff. También hay castigos conyugales con golpes de piedra en genitales, mutilaciones rituales de vagina, castración, decapitaciones en las que se juega con la cabeza... aunque lo realmente fuerte y reprobable eran sus numerosas escenas de crueldad animal.

Disponible en Flix Olé

Nueva York Bajo el terror de los zombi (Zombi 2, 1979)

Director: Lucio Fulci

Reparto: Tisa Farrow, Ian McCulloch, Richard Johnson

Esta pieza clave en la evolución del subgénero zombi fue la gran presentación de Lucio Fulci en el terror extremo gracias a sus escenas de violencia explícita con zombis que, entre otras fechorías como pelear con tiburones, se dan un festín con cadáveres, arrancan a mordiscos carne de sus víctimas o dejan escenas clave en la historia como el ojo de una mujer clavado en una astilla en primer plano y con todo detalle, además de infinidad de disparos, cabezas de reanimados que explotan y todo tipo de mutilaciones y maquillajes de carne en descomposición de muertos caminantes.

Crítica en Espinof

Disponible en Filmin

Maniac (1980)

Director: William Lustig

Reparto: Joe Spinell, Caroline Munro, Abigail Clayton

Este retrato inquietante de un asesino en serie en la ciudad de Nueva York entraba en la psique perturbada de su protagonista con una crudeza que le hizo infame durante muchos años. Una de sus escenas más recordadas fue ver al maestro del gore Tom Savini morir de un disparo a quemarropa en la cabeza con una escopeta que le explotaba el cráneo sin dulcificar un mínimo el impacto. Además de las múltiples cabelleras cortadas, a una mujer le cortan el cuello y el protagonista alucina que está siendo atacado por sus víctimas, que le apuñalan el estómago con un machete, le cortan el brazo y le arrancan la cabeza de cuajo.

Crítica en Espinof

Disponible en Shadowz

San Valentin Sangriento (My Bloody Valentine, 1981)

Dirección: George Mihalka.

Reparto: Paul Kelman, Lori Hallier, Neil Affleck, Keith Knight, Alf Humphreys, Cynthia Dale

El slasher favorito de Quentin Tarantino. Tuvo un remake en 3D en 2009, justo el año en el que apareció su versión sin cortes que le garantiza entrar en esta lista. Los habitantes de una pequeña localidad minera deciden celebrar el día de San Valentín dos décadas después de un accidente en la mina en el que los responsables de la seguridad de la misma se encontraban en la fiesta. Hay hasta canibalismo y el asesino mata con pico de faena, lo que deja momentos como la punta saliendo del ojo de un hombre o el pecho de una mujer, aunque tampoco le hace ascos a meter en secadoras a ancianas, cocer caras en ollas hirviendo, usar una pistola de clavos en la la sien o enviar corazones humanos ensangrentados en cajas de bombones.

Disponible en Filmin

Mil Gritos tiene la noche (1982)

Director: Juan Piquer Simón

Reparto: Christopher George, Lynda Day George, Frank Braña

El slasher español más internacional y devoción insana de Eli Roth, sigue la fórmula clásica del género, con un asesino que aterroriza a un campus universitario con una violencia poco común en sus homólogos americanos, desde su delirante prólogo, con una mujer es golpeada repetidamente en la cabeza con un hacha, hasta sus bestiales asesinatos con motosierra, con cuerpos desmembrados o cortados por la mitad, con órganos colgando y sangre esparcida por toda la habitación, la obra maestra psicotrónica de Juan Piquer Simón es tan torpe como explícita.

Disponible en Flix Ole

El día de los muertos (George A. Romero's Day of the Dead, 1985)

Director: George A. Romero

Reparto: Lori Cardille, Terry Alexander, Joseph Pilato

La icónica serie de zombis de George A. Romero se ha caracterizado por ser pionera en la casquería esparcida por el set de rodaje, pero en su tercera parte alcanzó cotas insólitas, tanto en la profundización del dilema de la desesperación del conflicto humano en un mundo dominado por los muertos vivientes y su atmósfera opresiva, como por su espectáculo de vísceras, efectos especiales sangrientos y artesanía splatterpunk comandada por los maquillajes del maestro Tom Savini, que concluyó aquí su obra maestra de la tripa colgando con la separación del torso del villano al grito de "¡así reventéis!".

Disponible en Filmin

Re-Animator (1985)

Director: Stuart Gordon

Reparto: Jeffrey Combs, Bruce Abbott, Barbara Crampton

Esta mezcla pionera de horror y comedia negra se basa en la obra de H.P. Lovecraft y fue explícita en su representación de la violencia, desde el protagonista decapitando a un hombre con una pala a la cabeza reanimada de este intentando practicar sexo oral a una mujer desnuda. Entre otras locuras, los ojos de un hombre se inflan hasta explotar, una sierra para huesos atraviesa el pecho de un muerto y hay torsos que estallan derramando sangre y vísceras por todas partes. Lo increíble es que los intestinos de un cadáver cobran vida y atacan al protagonista. Su secuela, de Brian Yuzna, era aún más grotesca.

Disponible en Filmin

Masacre en Texas 2 (The Texas Chainsaw Massacre 2, 1986)

Director: Tobe Hooper

Reparto: Dennis Hopper, Caroline Williams, Jim Siedow

La secuela del clásico de terror 'La Matanza de Texas' rompía la mitología de que aquella realmente no tenía violencia gráfica, notoria por su representación de la locura y el canibalismo con un sentido del humor depravado y otra nueva obra maestra de los efectos especiales truculentos del genio Tom Savini. A un tipo le cortan la cabeza por la mitad y hay agujeros en la pared que dejan salir vísceras humanas, pero la escena más fuerte es cuando Leatherface arranca la carne de la cara de un hombre y la coloca sobre la de la protagonista, con lo que cuando él se despierta sin cara ve su propia piel encima de la mujer. Tobe Hooper era el maestro del horror más perverso.

Disponible en Amazon Prime Video

Terroríficamente Muertos (Evil Dead 2: Dead by Dawn, 1987)

Director: Sam Raimi

Reparto: Bruce Campbell, Sarah Berry, Dan Hicks

La continuación de 'Posesión Infernal' que realmente es un remake, aunque en esta ocasión combina el terror con la comedia con un enfoque más ligero que, sin embargo, aumenta sus escenas de gore con más decapitaciones a distintas alturas, despedazamientos, chorros de sangre a presión, manos cercenadas vivientes y notables animatronics diabólicos que procuran diferentes monstruosidades pringosas. Una obra clave para entender obras maestras del subgénero como la inalcanzable 'Braindead. Tu madre se ha comido a mi perro'.

Street Trash: violencia en Manhattan (Street Trash, 1987)

Director: James M. Muro

Reparto: Mike Lackey, Bill Chepil, Marc Sferrazza

Uno de los mejores ejemplos del subgénero "melt movie", donde los personajes se derriten de maneras grotescas a causa de unas bebidas alcohólicas en mal estado que se venden baratas a los vagabundos de Brooklyn. Esto deriva en decenas de escenas pegajosas, desagradables y sangrientas en las que los mendigos se deshacen, con cadáveres descompuestos en colorines, cuellos rebanados, hombres que se hinchan y explotan, cuerpos decapitados corriendo, retorciéndose o chorreando sangre. Pero la más infame es la secuencia en la que los indigentes juegan a atrapar los genitales cortados de uno de ellos, que intenta inútilmente recuperarlos.

Disponible en Filmin

Los hombres detrás del sol (Hei Tai Yang 731, 1988)

Dirección: Mou Tun-Fei

Reparto: Wang Gang, Hsu Gou, Zhe Quan, Runsheng Wang, Dai Yao Wu, Zhaohua Mei, Tie Long Jin, Andrew Yu

En la época de VHS de contrabando se cotizaba muy alta esta lúgubre historia de un campo de concentración a finales de la Segunda Guerra Mundial, donde los japoneses utilizaban a los chinos como cobayas en terribles experimentos para desarrollar plagas bacterianas mortales. A diferencia de otras películas más festivas, aquí la violencia se retrata de forma descarnada, fría y clínica, y la sensación de documental histórico hace que sea mucho más duro. No hay música espeluznante, sólo una representación hiperrealista, con efectos especiales que utilizan órganos y cadáveres reales para representar los horrores del laboratorio, en donde se puede ver a un niño muerto en una mesa de autopsia, o la congelación de extremidades de gente con vida. También polémica por la crueldad con los animales.

Disponible en Filmin

Society (1990)

Director: Brian Yuzna.

Reparto: Evan Richards, Ben Slack, Billy Warlock.

Si la figura de Brian Yuzna siempre estará asociada a Stuart Gordon por sus primeras adaptaciones de Lovecraft, como director es uno de los maestros del horror menos reconocidos. Ya sus secuelas de 'Re-Animator' como de 'El regreso de los muertos vivientes' son clásicos del gore que remezclan anatomías y crean nuevas criaturas a partir del corta-pega, pero su obra maestra, 'Society', es una magnífica mezcla de comentario social sobre la aristocracia y la lucha de clases, cine de la paranoia y finalmente body horror surrealista. Las creaciones de Screaming Mad George son una locura que retuerce los cuerpos, los mezcla y hace horrendos fist-fuckings en carne maleable, pone caras en los culos y viceversa. Su orgía final es ya un clásico, y no por casualidad todo el mundo la cita en referencia a 'La sustancia'.

Crítica en Espinof

Disponible en Acontra+

Nekromantik 2 (1991)

Director: Jörg Buttgereit

Reparto: Monika M., Mark Reeder, Lena Braun.

Hubo un tiempo en el que si no habías visto 'Nekromantik' no eras nadie, aunque no la hubieras visto, decías que sí para hacerte el interesante, un tema de conversación obligatorio en su tiempo, simbolizando un rito de paso para los aficionados al género. Como en muchos casos de esta lista, la secuela es aún peor y explora la obsesión con la muerte de una manera aún más gráfica que su predecesora. Buttgereit regresa llevando al público a un viaje perturbador a través de los ojos de Monika M., con sexo con cadáveres putrefactos y otras delicatessen de lo prohibido y estomagante, en la que fue la saga más representativa del llamado "ultragore alemán", caracterizado por tener litros de sangre y tripas y ser usualmente muy aburrido.

Disponible en Shadowz

Braindead, tu madre se ha comido a mi perro (Braindead, 1992)

Director: Peter Jackson

Reparto: Timothy Balme, Diana Peñalver, Elizabeth Moody, Ian Watkin · Brenda Kendall.

Aunque ahora Peter Jackson se conozca por su trilogía de 'El señor de los anillos', durante mucho tiempo fue "el zumbado neozelandés" de 'Tu madre se ha comido a mi perro' y 'Mal gusto', es decir las películas más gore nunca hechas. Sin embargo, quien conozca al director verá su marca en todas ellas, y da igual que el reto sea dar vida a la tierra media o a una orgía de muerte zombie. Su idea es hacer algo tan grande que destroce todo lo visto hasta ese momento. En 'Braindead' no hay ninguna forma de matar a un zombie que no esté amplificada por cien, llevando la cámara loca de Sam Raimi a nuevas cotas, el humor splatstick de Stuar Gordon a otra dimensión. Con razón el gore casi desapareció durante una década. Es imposible alcanzarla.

Al interior (À l'intérieur, 2007)

Directores: Alexandre Bustillo, Julien Maury

Reparto: Alysson Paradis, Jean-Baptiste Tabourin, Claude Lulé

Este thriller francés, dirigido por Alexandre Bustillo y Julien Maury, es una experiencia visceral que gira en torno a un asalto doméstico con un giro macabro. Es conocida por su intensidad y violencia gráfica, empujando los límites del horror moderno en lo que se llamó el "Nuevo extremismo francés", una etiqueta no solo aplicada a las películas gore como esta o 'Alta tensión', pero que les quedaba como anillo al dedo. Sangre, cabezas reventadas, embarazos interruptus y tijeras afiladas en una fábula gran guignol que tuvo un remake español poco reseñable.

Disponible en Amazon Prime Video

Planet Terror (2007)

Director: Robert Rodriguez

Reparto: Rose McGowan, Freddy Rodríguez, Josh Brolin

La primera (y mejor) parte del proyecto 'Grindhouse' de Quentin Tarantino y Robert Rodriguez, un homenaje a los clásicos de terror de serie B de los cines de medianoche en la calle 43, en la que el mexicano dirige una historia de zombis con una estética deliberadamente exagerada y camp, protagonizada por Rose McGowan como una heroína con una pierna ametralladora. Los tiros sacan litros de sangre, los infectados se deforman como 'La cosa' y hay muchísimas pústulas pringosas y penes (el de Tarantino) que se deshacen. El genio de los efectos Tom Savini vuelve a morir de formas demencialmente gore.

Crítica en Espinof

Disponible en Movistar+

Martyrs (2008)

Director: Pascal Laugier

Reparto: Morjana Alaoui, Mylène Jampanoï, Catherine Bégin

Pascal Laugier creó una de las películas más controvertidas y dolorosas de ver del movimiento "Nuevo Extremismo Francés", y sigue siendo conocida por su brutalidad y su inquietante exploración del sufrimiento humano en pequeños momentos de sadismo creciente hasta una salvajada final inenarrable. Si 'Braindead' acabó con la explosión del cine gore de efectos prácticos en los 80-90, 'Martyrs' acabó con el torture porn rompiendo los límites que quedaban por atravesar, dejando al cine de terror en una etapa de autodescubrimiento de prueba y error que la hizo cambiar totalmente de rumbo.

Crítica en Espinof

Disponible en Filmin

John Rambo (Rambo, 2008)

Director: Sylvester Stallone

Reparto: Sylvester Stallone, Julie Benz, Paul Schulze, Matthew Marsden, Graham McTavish, Ken Howard, Tim Kang, Reynaldo Gallegos, Maung Maung Khim.

El regreso de Rambo en la era del torture porn fue lo que se dice una exploitation italiana de los 70 enmascarada como el gran regreso del héroe de acción de los 80, esto es, la más violenta de la saga, con una segunda mitad de matanza ininterrumpida con armas de fuego, cuchillos, decapitaciones, granadas y hasta infanticidio. Pero lo que más impacta es cómo los enemigos se deshacen con tiros a quemarropa de metralleta como si fueran de mantequilla. Hay cabezas clavadas en estacas y los malos obligan a los aldeanos a correr a través de un arrozal minado hasta que sus cuerpos explotan. Una burrada.

Crítica en Espinof

Disponible en Movistar+

Posesión infernal (Evil Dead, 2013)

Director: Fede Álvarez

Reparto: Jane Levy, Shiloh Fernandez, Lou Taylor Pucci

Muchos pensábamos que 'Alien Romulus' iba a ser mucho más violenta, porque el remake del clásico de culto de Sam Raimi, dirigido por Fede Álvarez es una de las películas de terror más brutitas de la última década, y su secuela de 'La matanza de Texas' tampoco se quedaba corta. En su versión unrated, esta modernización de la historia tiene efectos especiales artesanales alucinantes, pero con un espíritu más tangible y heredero de la etapa torture porn: brazos colgando a medio cercenar, lenguas cortadas a la mitad y un final con motosierra y géiseres de sangre que no se explica cómo pasaron el corte de la MPAA.

Crítica en Espinof

Disponible en Movistar+

Zombies Nazis 2 (Dead Snow 2: Red vs. Dead, 2014)

Director: Tommy Wirkola

Reparto: Vegar Hoel, Ørjan Gamst, Martin Starr

La secuela de 'Dead Snow' de Tommy Wirkola lleva la premisa de zombis nazis a un nuevo nivel con más acción, más humor y... mucho, mucho más gore. Entretenimiento puro, cine bélico y de muertos vivientes combinado. Hachas en la cabeza, extremidades volando, niños aplastados por tanques y muchos zombies destripados, con las mandíbulas colgando y muriendo de todas las formas posibles en una declaración de intenciones de un director que nunca se corta.

Disponible en Amazon Prime Video

The Sadness (2021)

Director: Rob Jabbaz

Reparto: Regina Lei, Berant Zhu, Tzu-Chiang Wang

Descrita como una de las obras más perturbadoras de los últimos tiempos, esta adaptación inconfesa del cómic 'Crossed' se sumerge en la depravación y el caos con orgías zombi, violaciones en el ojo, muertes por contusión de extintor de incendios, niños matando a un hombre con bates de béisbol o estallidos de granadas en la boca en directo por televisión. Una burrada que se queda un poco coja en su anticlímax, pero que ofrece secuencias para los anales del cine gore, como la del metro.

Crítica en Espinof

Disponible en Planet Horror

Project Wolf Hunting (2022)

Director: Hong-seon Kim.

Reparto: Dong-il Sung, Gwi-hwa Choi

El gore asiático no descansa, y aunque la increíble 'I am a Hero' no está disponible, esta animalada coreana, sobre un grupo de peligrosos delincuentes encerrados en un buque con un monstruo, es increíblemente gráfica y cruel. Una mezcla de 'Con Air', 'Soldado Universal' y 'Pánico en el transiberiano' con muertes por aplastamiento a manos desnudas, con enormes cantidades de salpicaduras de sangre, secuencias de violencia frecuentes y prolongadas, cabezas abiertas y cuerpos explotando como bolsas de sangre gigantes. Se gastaron dos toneladas y media de hemoglobina artificial, y parece que está cada litro en la pantalla.

Crítica en Espinof

Disponible en Amazon Prime Video

Hellraiser (2022)

Director: David Bruckner

Reparto: Odessa A’zion, Jamie Clayton, Adam Faison

El reboot de la icónica película de Clive Barker, dirigido por David Bruckner, revivió el horror de los cenobitas con una visión un poco más moderna del horror cósmico de la original, transformando el sadomasoquismo original por la cultura de transformación del cuerpo, siendo los demonios verdaderas esculturas macabras de anatomía retorcida que parecen salidas de una pasarela o una exposición Gunther von Hagens, pero también sube el volumen de la violencia, gore de las víctimas de Pinhead, con clavos de ganchos de carne, alfileres en el cerebro, y una transformación final en cenobita con tiras de piel saliendo para formar patrones de costura del infierno.

Crítica en Espinof

Disponible en Movistar+

Terrifier 2 (2023)

Director: Damien Leone

Reparto: David Howard Thornton, Lauren LaVera, Elliott Fullam

La primera secuela de la película de terror de 2016 sobre el malvado payaso asesino Art the Clown. Más larga y entretenida que su predecesora, no deja de ser implacablemente sangrienta, con caras y cuerpos acuchillados, mutilados, profanados de diversas maneras y reducidos a pulpa sangrienta como si fuera una secuela de 'Guinea Pig'. El gore como forma de expresión al estilo Gordon Lewis triunfando en taquilla y la certeza de que si esto era así en los tiempos del teatro grand Guignol, no tiene pinta de que lo prohibido pare de atraernos alguna vez en un futuro lejano.

