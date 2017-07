'Inside', un innecesario remake que fracasa en todos los sentidos

Si una película no hablada en inglés tiene suficiente éxito, lo más probable es que en Hollywood al menos sientan curiosidad hacia la posibilidad de hacer un remake. Algunas veces salen adelante con rapidez, otras tardan algo más de tiempo y no pocos acaban quedándose por el camino. Menos habitual es que sea otro país el que quiera probar fortuna, pero eso es exactamente lo que ha sucedido en el caso de ‘Al interior’ (‘À l'intérieur’), la aclamada película francesa de terror.

En este caso ha sido la compañía española Nostromo Pictures la que se ha atrevido a financiar una nueva versión de la salvaje cinta escrita y dirigida por Alexandre Bustillo y Julien Maury. Para ello han contado con un guion firmado por Jaume Balagueró junto a Manue Diez y con Miguel Ángel Vivas, responsable de la excelente ‘Secuestrados’, ocupando la silla del director. Era un reto interesante, pero el resultado ha acabado dejando bastante que desear, fallando tanto cuando se acerca como cuando se aleja del original.

Una ampliación con escaso acierto

Casi 20 minutos separan la duración de ‘Al interior’ de la de ‘Inside’, y eso que el remake tampoco dura demasiado. La cuestión es que la producción francesa iba muy directa al grano, apostando por ir elevando la intensidad hasta llegar a un desenlace impactante, tanto te guste como si no. La cosa iba yendo a más en todo momento, sin pausas para que el espectador o la protagonista pudieran llegar a respirar y pensar en lo que está sucediendo. Eso no sucede aquí.

Por mi parte, siempre he defendido que una adaptación ha de desviarse lo suficiente del material original para encontrar su propia voz y justificar así su mera existencia. En este caso da la sensación de que Balagueró y Vivas han optado por un acercamiento más limpio, reduciendo -aunque no eliminando- la notable carga gore de ‘Al interior’ y elevando la importancia del factor exterior.

El problema es que esto acaba pareciendo una mera forma de ganar tiempo para aumentar su duración e ir dilatando el devenir de los acontecimientos. Esto también afecta al propio estado de la protagonista por mucho que un nuevo detalle del guion vaya encaminado a acelerar el proceso. De ahí surge un desencuentro entre lo que nos quieren vender Balagueró y Vivas y lo que realmente nos dan, rompiendo poco a poco la intensidad que sí habían sabido plantear durante la llegada de la misteriosa mujer.

‘Inside’ carece de la intensidad de ‘Al interior’

La cuestión es que donde ‘Al interior’ era visceral, ‘Inside’ es mucho más reposada y convencional. De esta forma, se diluye la innegable fuerza de algunas decisiones argumentales heredadas de la cinta original, ya que aquí Vivas parece deleitarse con el sufrimiento del personaje interpretado por Rachel Nichols, estirándolo en la medida de lo posible en lugar de dejar que la historia evolucione de forma natural, dando como resultado un ritmo más reposado de lo deseable.

Por su parte, la actriz cumple de forma aceptable mostrando cómo le va afectando lo sucedido, pero sin el talento necesario para orientarlo de una forma que realmente afecte al espectador, algo que sí lograba Alysson Paradis en la original pese a contar con menos armas a su disposición. A veces más es menos y este es uno de esos casos.

Todo ello también se traslada al propio trabajo de puesta en escena, pues Vivas opta por un estilo más depurado, jugando con todo tipo de recursos, desde los planos largos hasta la cámara en mano. Parece ante todo una forma de evitar que los ataques de la misteriosa mujer -convincente Laura Herring, pero no tanto como Beatrice Dalle- y demuestra su habilidad con ellos, pero esa extensión del relato impide que lleguen a surtir el efecto deseado por completo. Se queda a medias y eso hace bastante daño a los intentos de ‘Inside’ por ser perturbadora.

Por lo demás, ‘Inside’ opta por introducir otra serie de cambios que delatan no tanto la búsqueda de ofrecer su propia visión como la aparente necesidad de normalizar una película que precisamente destacó por no tener miedo en llevar su apuesta hasta las últimas consecuencias. Aquí ese tono de película de terror más convencional se contagia a todos los niveles y va desgastando la película hasta llegar a un desenlace totalmente insatisfactorio.

No obstante, hay que ser justos y reconocer que Vivas plantea ese tramo final de tal forma que nos regala varias imágenes con innegable poder visual, pero son insuficientes para compensar lo que está sucediendo. En realidad, eso pasa durante toda la película, pero va acumulándose hasta llegar un punto en el que cada vez se hace más molesto. Simplemente se tomaron varias decisiones equivocadas a la hora de plantar las bases de ‘Inside’ y la película nunca consigue sobreponerse a ello.

En definitiva, ‘Inside’ es un remake muy inferior -aunque no lamentable- de ‘Al interior’. En lo nuevo no propone nada realmente interesante y en lo heredado se las ingenia para nunca ser capaz de impactarnos de la misma manera. Pese a su reparto, está hecha en España, pero casi parece más una de esas actualizaciones de Hollywood pensadas en limar el material de origen para que pueda llegar a una mayor cantidad de público. No sé si lo logrará, pero sí que es mucho peor como película.