Todas las películas de 'Viernes 13' ordenadas de peor a mejor o cómo pasar el mejor Halloween de tu vida entre machetazos en Crystal Lake

Jason Voorhees, el matarife de Crystal Lake, ha matado a un total de 152 víctimas. Pero, como saben todos los que han visto la saga completa de 'Viernes 13', no solo él se ha dedicado a sacar el machete a pasear, y en sus doce películas hay un total de 198 asesinados, entre adolescentes lujuriosos, adultos que meten sus narices donde no deben y personas que creyeron poder seguir los pasos del asesino de la máscara de hockey.

Puede que 'Viernes 13' lleve 14 años en un hiato, desde aquel intento de remake que salió regular, pero ya se está hablando de un retorno por todo lo alto. Y antes de que llegue el momento de volver a ponerse la máscara de hockey e ir a matar jovencitos al campamento de verano, es el momento de repasar toda la saga, en sus momentos más y menos inspirados. Coged pañuelos por si salpica la sangre y vamos de vacaciones a Crystal Lake: la matanza está a punto de comenzar.

12-Viernes 13, parte IX, el final: Jason se va al infierno (1993)

Dirección: Adam Marcus Reparto: John D. LeMay, Kari Keegan, Steven Williams, y Kane Hodder

El plano final de la -entonces- última película de la saga era absolutamente demencial: las garras de Freddy Krueger cogían la máscara de un Jason que, como el título indica, se había ido al infierno, y la llevaban hacia el inframundo para una lucha que se postergaría diez años más. Pero hasta llegar a ese plano hay un camino de personas que se comen el corazón del asesino de manera casi ritual y se convierten en él, haciendo de un clásico slasher una mala película de posesiones. Por algún motivo, alguien creyó que ocultar la máscara de hockey durante el noventa por ciento de la cinta era una buena idea. El resultado es terriblemente poco inspirado. Solo para completistas.

11-Viernes 13, parte V: Un nuevo comienzo (1985)

Dirección: Danny Steinmann Reparto: Melanie Kinnaman, John Shepherd, Shavar Ross, Richard Young, Marco St. John

La peor idea de toda la saga: hacer una película sobre el retorno de Jason... sin Jason. Esta quinta parte se convierte en un whodunit sin gracia de ningún tipo destinado a explotar el éxito de su (muchísimo más acertada) entrega anterior. Los momentos aparentemente épicos no funcionan y el guion es tan tremendamente tópico que los actores lo leyeron y ni siquiera entendieron que 'Repetition', la película por la que firmaron, era realmente una nueva entrega de 'Viernes 13'. La parte buena es que hay muchísimos asesinatos y, a la fuerza, alguno termina por explotar el ansia de gore y saja-raja.

10-Viernes 13, parte VII: Sangre Nueva (1988)

Dirección: John Carl Buechler Reparto: Lar Park Lincoln, Kevin Blair, Susan Blu, Terry Kiser y Kane Hodder

Los responsables de esta séptima parte quisieron hacer un crossover entre Jason y Carrie, y no se cortaron demasiado intentando disimularlo. Fue la primera película de la saga que vi y en su día me entusiasmó, pero reconozco que no ha aguantado bien el paso del tiempo: por muy divertida que pudiera ser la lucha entre la fuerza bruta y los poderes telequinéticos, no termina de explotar sus posibilidades nunca del todo y el final cae al lado del ridículo más absoluto. Los asesinatos no están mal, pero tratando de evitar una calificación X termina faltando gore por todos los sitios. Una pena.

9-Viernes 13, parte VIII: Jason vuelve... para siempre (1989)

Dirección: Rob Hedden Reparto: Jensen Daggett, Scott Reeves, Barbara Bingham, Peter Mark Richman, Kane Hodder

Si hubieran tenido más presupuesto para poder cumplir con la promesa de su título (en inglés, 'Jason Takes Manhattan') estaríamos hablando de una de las mejores películas de la saga. Las ideas están ahí, la diversión también... pero Nueva York apenas aparece durante el tercer acto, y la mayor parte de la película sucede en un barco. Es desenfrenada, es divertida, es sangrienta y se nota que se lo estaban pasando pipa haciéndola, pero... al final lo que nos llega es un slasher más. Eso sí, aunque solo sea por la escena de Jason en Times Square ya merece la pena aguantar asesinatos ancla en mano.

8-Jason X (2001)

Dirección: Jim Isaac Reparto: Lexa Doig, Lisa Ryder, Chuck Campbell y Kane Hodder

Jason había ido a Manhattan, había luchado contra Carrie, había acabado en el mismísimo infierno... ¿Qué le quedaba por hacer? Pues claro: tener una aventura en el espacio. Una máscara rediseñada, un grupo de gente que matar en una nave espacial y la conversión de Jason en un cyborg la ha convertido en una de las más odiadas por los fans, pero personalmente siempre me ha divertido la desfachatez del argumento y su ansiedad por reinventarse. No tiene ningún sentido en cuanto a la cronología de la saga, pero, vista con el paso del tiempo, es un intento original de hacer algo más que un simple mata-mata dando la bienvenida al siglo XXI.

7-Viernes 13 (2009)

Dirección: Marcus Nispel Reparto: Jared Padalecki, Danielle Panabaker, Aaron Yoo, Amanda Righetti, Travis Van Winkle, Derek Mears

El gran problema del remake de 'Viernes 13' es que, por muy bien que luzca, no aporta nada nuevo a la franquicia. 'Jason X' no era ninguna maravilla, vale, pero por lo menos tenía pasión y el intento de ir más allá. Este remake vuelve al bosque, al campamento, al machete... y no sabe qué hacer después. Luce muy bien, está dirigida con sabiduría y, al mismo tiempo, es una de las entregas más profundamente aburridas de la saga que nunca termina de aceptar su propia condición de slasher. Una pena.

6-Viernes 13, parte II (1981)

Dirección: Steve Miner Reparto: Adrienne King, Amy Steel, John Furey, Stu Charno

El mundo vio nacer a Jason con un saco de arpillera en la cabeza, y se distanció de su primera parte convirtiéndose en un catálogo de asesinatos, uno tras otro. Si hay que escoger un molde para la saga es este: una ristra de adolescentes muertos de maneras creativas a manos de un villano que ya aquí se convierte en el verdadero héroe. Encanto ochentero, gore a mansalva, asesinatos divertidísimos y el nacimiento de un icono del cine de terror al que aún le faltaba el punto clave que conseguiría en la siguiente entrega. Imprescindible.

5-Freddy contra Jason (2003)

Dirección: Ronny Yu Reparto: Robert Englund, Ken Kirzinger, Monica Keena, Kelly Rowland, Jason Ritter

Hay que amar una película que va tan de cara queriendo complacer a los fans del terror ochentero. En una época en la que los crossovers locos no eran el pan de cada día fuera de la animación fue de agradecer que nos dieran un combate entre las dos grandes estrellas del slasher. Es mejorable, es ridícula, es un paso atrás en la saga de Freddy tras 'La nueva pesadilla de Wes Craven'... Y sigue siendo divertidísima. Si no eres fan, no entenderás nada del revuelo. Si te gustan los personajes, estarás gritando de emoción tras cada desmembramiento. No podía ser de otra manera.

4-Viernes 13, parte III (1982)

Dirección: Steve Miner Reparto: Dana Kimmell, Paul Kratka, Richard Brooker

Jason se pone por primera vez la máscara de hockey en una película que se anunciaba con el gimmick de las tres dimensiones. Y, si algo hay que destacar de esta cinta, es cómo intentaron que el cuchillo sobresaliera, la sangre golpeara al espectador y los efectos se notasen de la manera más desvergonzada posible. Es innegablemente encantadora en su uso del 3D, arrebatadora en el gore y fascinante desde el punto de vista de la creación del icono. Puede que no se diferencie en tanto, a priori, del resto de secuelas, pero en los detalles está la grandeza.

3-Viernes 13 (1980)

Dirección: Sean S. Cunningham Reparto: Betsy Palmer, Adrienne King, Harry Crosby, Laurie Bartram, Mark Nelson, Jeannine Taylor, Robbi Morgan y Kevin Bacon

El primer machetazo de la saga escondía secretos y misterios tratando de dar lógica a los asesinatos casi sobrenaturales que estaban teniendo lugar en Crystal Lake. Al final, la revelación del asesino (Pamela Voorhees, la madre de Jason) y el final sorpresa hacen de esta película uno de los grandes hitos del slasher de la década. A día de hoy sigue siendo modélica, con personajes más desarrollados de lo normal y una revelación absolutamente terrorífica. Imprescindible para entender por qué llevamos más de cuarenta años prendados de esta franquicia pese a todo.

2-Viernes 13, parte VI: Jason Vive (1986)

Dirección: Tom McLoughlin Reparto: Thom Mathews, Jennifer Cooke, David Kagen y C.J. Graham

Tras una película de descanso, Jason vuelve con algo que le falta al resto de la saga: sentido del humor. El psicópata, sin decir una sola palabra, se convierte en una especie de Buster Keaton del slasher sabiéndose la estrella de la función. Además de romper la cuarta pared de una manera inesperada, esta sexta parte está mucho mejor rodada, guionizada y fotografiada que la mayoría de entregas: quiere ser algo más que un simple baño de sangre y lo consigue en un momento en el que la saga ya había entrado en plena bajada fortuita de calidad. Una pena que nadie quisiera seguir sus enseñanzas.

1-Viernes 13, parte IV: Último capítulo (1984)

Dirección: Joseph Zito Reparto: Kimberly Beck, Corey Feldman, Crispin Glover y Peter Barton

Planteada como final definitivo de la saga, esta cuarta parte es muchísimo mejor de lo que tiene derecho a ser: no solo ofrece al mejor Jason Voorhees y los asesinatos más creativos, sino que lo acompaña con un héroe infantil que duraría durante dos entregas más (Tommy Jarvis, el archienemigo del asesino). En 'Último capítulo' nos metemos en la psique dañada de Jason cerrando su historia a la perfección y consiguiendo lo imposible: que un niño sea el héroe y no resulte cargante ni se le trate con piedad. Una narrativa potente, unas muertes originales y un asesino al que aún le quedaba mucho por contar: esta es, sin duda alguna, la mejor 'Viernes 13'. Eso sí, después del maratón tened cuidado al meteros en el bosque. Nunca se sabe cuando váis a escuchar un ch-ch-ch-ah-ah-ah... Y sentir un machete en las costillas.

