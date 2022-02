'La matanza de Texas': todas las películas de la saga ordenadas de peor a mejor

Se ha estrenado ‘La matanza de Texas’ (Texas Chainsaw Massacre, 2022) en Netflix, la última de las secuelas de una serie de películas cuyo nombre por sí solo da idea de los litros de sangre derramada por el arma favorita de Leatherface, el asesino caníbal protagonista de la primera película de 1974 que convirtió a Tobe Hooper en uno de los grandes maestros del terror moderno. Su clásico llevó a la consecución de hasta ocho películas con una línea temporal errática.

Una saga bulliciosa y tremendamente desigual en la que se conforman muy diferentes líneas temporales, conexiones numéricas y precuelas de remakes, secuelas de precuelas que tienen muy poca lógica interna, incluso en la secuela más pura, que podría ser la rodada en los 80 por Tobe Hooper. Para entender esta cronología que tiene poco sentido en sí misma, podemos guiarnos por esta fantástica infografía de Alex DiVincenzo que ha publicado en twitter.

I have a greater appreciation for the Texas Chainsaw franchise after diving into each timeline. I also made a handy graphic to keep track of them all. https://t.co/WfS5CwSZMx pic.twitter.com/EoMZhvtOOV