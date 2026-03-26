El cine forma parte esencial del catálogo de Netflix, y la plataforma lleva más de 10 años apostando por la producción de largometrajes propios. Su ritmo de estrenos es incesante, pero una cosa es el volumen y otra la calidad. Por suerte, también estrena títulos que merecen la pena y ahora toca hacer una parada en las mejores películas de Netflix en 2026.

A continuación encontraréis una lista con las mejores películas que Netflix ha estrenado en lo que llevamos de 2026. Eso sí, la cosa no va a quedarse ahí, por lo que iremos actualizando este artículo a medida que lleguen más largometrajes que deban ser incluidos aquí.

Por si se os queda corta la selección de 2026, también tenéis una lista con las mejores películas de Netflix en 2025, otra con el mejor cine de Netflix en 2024 y una más las mejores películas de la plataforma en 2023. Ahora sí, pasemos ya con las elegidas de 2026.

'El botín' ('The Rip')

Dirección: Joe Carnahan. Reparto: Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins, Kyle Chandler

Un sólido y muy entretenido thriller de acción que se apoya tanto en el talento de Joe Carnahan tras las cámaras, uno de los mejores directores actuales del género en Hollywood, la carismática presencia de Matt Damon y Ben Affleck, la buena selección de actores para papeles secundarios y un eficaz guion que permita ser algo más juguetones de lo habitual en este tipo de propuestas.

Crítica de 'El botín' | Verla en Netflix

'Gente que conocemos en vacaciones' ('People We Meet on Vacation')

Dirección: Brett Haley. Reparto: Emily Bader, Tom Blyth, Sarah Catherine Hook, Lucien Laviscount, Miles Heizer, Jameela Jamil

Una de las mejores comedias románticas hechas por Netflix hasta la fecha. Un relato con encanto en el que brilla la dinámica entre sus dos personajes principales y que entretiene en todo momento. Sí es verdad que un poco menos de metraje le habría sentado bien y que sale perdiendo con mucho en las comparaciones con 'Cuando Harry encontró a Sally', pero es una adición muy estimable a un subgénero que no nos da tantas alegrías últimamente.

Crítica de 'Gente que conocemos en vacaciones' | Verla en Netflix

'Peaky Blinders: El hombre inmortal' ('Peaky Blinders: The Immortal Man')

Dirección: Tom Harper. Reparto: Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Barry Keoghan, Stephen Graham

El cierre de una etapa inolvidable que además cuenta con un gran reparto y un Cillian Murphy muy implicado. El problema es que da la sensación de que Steven Knight ha comprimido toda una temporada en una película, lo que crea ciertos desequilibrios que hacen que se quede claramente por debajo de la serie original y que sepa a poco. Con todo, bastante por encima de la media habitual en las películas de Netflix.

Crítica de 'Peaky Blinders: El hombre inmortal' | Verla en Netflix

En Espinof | Las 30 mejores series de Netflix de la historia

En Espinof | Las 12 mejores películas con viajes en el tiempo en Netflix