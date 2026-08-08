Dwayne Johnson defiende el remake de 'Vaiana' y reacciona a las críticas negativas hacia la película de Disney. "Si te gusta, genial. Si no, no hay problema"

No importa lo más mínimo cuál sea tu trabajo: si estás expuesto a la opinión pública, recibir críticas —ya sean o no de profesionales— puede ser una de las experiencias más duras y complicadas de sobrellevar a las que llegues a enfrentarte. Y es que, si esto no es plato de buen gusto para una estrella del calibre de Dwayne Johnson, imagina cómo debe ser para el más común de los mortales.

Siempre positivo, nunca negativo

Durante una entrevista con People, el actor no dudó en defender a capa y espada el remake en acción real de 'Vaiana', mostrándose orgulloso del resultado y, de paso, explicando cómo fue el proceso de transición de leer las primeras y entusiastas reviews a los mazazos que terminaron convirtiéndose en la tónica general de la crítica respecto al largometraje.

Salieron nuestras dos primeras críticas. Nunca lo olvidaré… Fueron increíbles. Yo estaba como: “¡Guau!”. [Luego] la cosa tomó otro rumbo, como suele pasar a veces. Así son las cosas, porque estamos en este negocio. [Mi mujer y yo] tuvimos muchas conversaciones de este tipo en casa, en la isla de la cocina a altas horas de la noche, cuando los bebés ya dormían. El reto era: “Vale, pero recordemos qué va a pasar más allá de este fin de semana de estreno. Recordemos lo que está pasando ahora mismo y todo el revuelo que se está generando en este momento.

Pero, entre explicaciones y autocontrol emocional, Johnson resumió con una única frase la mejor aproximación que un creativo o artista puede tener a este tipo de situaciones:

Si te gusta, genial. Si no, no hay problema.

Por su parte, Josh D’Amaro, el nuevo y flamante CEO de Disney, aseguró en una reunión de inversores que incluso batacazos como 'The Mandalorian & Grogu' o la misma 'Vaiana', que a día de hoy solo ha conseguido rascar 265 millones de dólares en todo el mundo sirven para impulsar el motor de La Casa del Ratón de un modo u otro.

Incluso cuando nuestras películas de franquicias no cumplen nuestras expectativas de taquilla, como ha ocurrido con “The Mandalorian & Grogu” y la versión de acción real de “Vaiana”, nuestras inversiones en estas propiedades clave impulsan otras áreas de nuestra empresa.

Desde luego, hay que seguir la senda de D'Amaro y Johnson y apostar por el optimismo en tiempo de palos y escasez.

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