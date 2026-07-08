La nueva película de 'Vaiana' es mejor que 'Vaiana 2', pero palidece ante la genial versión original de Disney

En Disney no van a dejar pasar la oportunidad de hacer versiones en imagen real de todas sus películas de animación suficientemente populares. Luego es cierto que a veces se lleva batacazos como el de 'Blancanieves' o decepciones como la de 'La sirenita', pero son más habituales los grandes éxitos como los de 'Aladdin', 'El rey león' o 'Lilo y Stitch'.

Ahora es el turno de 'Vaiana', una película que funcionó muy bien en taquilla y luego se convirtió en todo un fenómeno en Disney+. Eso fue clave para que 'Vaiana 2' hiciera historia en taquilla con unos ingresos de más de 1.000 millones de dólares. No está nada claro que su remake en imagen real vaya a llegar a tanto, pues carece de la magia de la película original, pero al menos resulta menos insípida que la secuela.

Lo de (casi) siempre con estos remakes en imagen real

No puedo decir que el remake de 'Vaiana' sea un simple calco de la excelente película animada, pero sí que las semejanzas llegan a ser tales que engullen por completo los pequeños retoques o añadidos que se han hecho para la ocasión -ahí quizá hubiese estado bien añadir algo para que la nueva canción no quedase limitada a los títulos de crédito finales-. En Disney es habitual aplicar la fórmula de no tocar mucho lo que ya saben que ha funcionado antes, pero eso suele dar pie a obras algo inanes.

Aquí he de reconocer que los avances de la película me dieron malas vibraciones empezando por la propia caracterización de los dos personajes principales, pero eso es algo que funciona mucho mejor en la película. Ese relativo aura de disfraces de personajes de feria se diluye y uno pronto acepta estas versiones de Maui y Vaiana.

Obviamente, Dwayne Johnson conoce muy bien a un personaje al que ya prestó voz en el largometraje animado de 2016, por lo que es lógico que se haya vuelto a contar con él. Y una vez superado el choque inicial con la peluca de The Rick, lo cierto es que cumple con creces. Eso sí, justo es destacar que el mini Maui es lo mejor del personaje, conservándose ahí sí todo el encanto del original.

Por su parte, la debutante Catherine Laga'aia es una Vaiana muy solvente, pero que carece de esa chispa que Auliʻi Cravalho dotaba a la versión original, quizá en parte porque su trabajo consiste más en replicar que en crear algo realmente nuevo.

Ese detalle es menos molesto en el caso de Laga'aia, pero es algo que afecta a la película a todos los niveles desde su mismo arranque. Desde la puesta en escena algo anémica de Thomas Kail hasta el hecho de que hay elementos que brillaban en la película original y que aquí juegan en su contra. Pienso aquí especialmente en Pua y Hei Hei, que dejan demasiada sensación de pegote digital, desluciendo así su función de secundarios cómicos.

El genial Tamatoa también está por debajo del de la película animada, pero ahí su integración en la historia sí que fluye más con la historia, mientras que con Pua y Hei Hei se siente como algo fuera de lugar. Quizá sea en parte por la necesidad de reproducir dos personajes con una clara vocación de dibujo animado totalmente fuera de su elemento.

Todo eso y otros factores llevan a que esta nueva 'Vaiana' se quede claramente por debajo de su predecesora, pero el principal motivo es la falta de magia. A la original se le podrán poner pegas, pero se nota que es una película fruto de la pasión por contar una historia, mientras que aquí el objetivo es salir lo mejor parado posible de la misión imposible de reproducir lo que se logró allí.

Con todo, es cierto que sigo pensando que para necesitábamos tan pronto un live action de 'Vaiana', pero al menos se ha resuelto con dignidad, manteniendo un ritmo fluido para que así sus debilidades sean menos molestas y con un sólido trabajo de sus dos protagonistas. Dicho esto, tengo claro que nunca volveré a verlo y que siempre seguirá volviendo a la película animada de 2016.

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