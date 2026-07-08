82 minutos de pura diversión monstruosa. Esta fantástica película de aventuras es perfecta para ver después de ‘Minions & Monsters’

Resulta interesante cómo ‘Minions & Monsters’ decide recurrir a la vía del metacine y la historia cinematográfica para seguir dándole recorrido a una franquicia que sigue moviendo masas incluso con esfuerzo mínimo. Pero claro, es difícil resistirse al encanto de reunir a los mejores villanos posibles del cine, algo que se ha repetido en varias ocasiones de la historia. Y entre las mejores películas de ese estilo brilla especialmente ‘Una pandilla alucinante’ (’The Monster Squad’).

Tus amigos los monstruos

Un dúo sensacional del cine fantástico y de acción como Fred Dekker y Shane Black se juntan para escribir una estupenda película de aventuras y terror para toda la familia. El primero dirige una película de culto total perfecta para hacer sesión doble con los Minions, que se encuentra disponible para ver en plataformas de alquiler.

En un modesto pueblo de Estados Unidos, donde rara vez pasa nada, se encuentra un extraño amuleto capaz de controlar las fuerzas del bien y el mal. A por él se dirigen un extraño visitante y su comando monstruoso, a los que se tendrán que oponer una pandilla de amigos escogidos fortuitamente como última defensa de la humanidad.

‘Una pandilla alucinante’ es más que una excusa para congregar monstruos bastante icónicos, sino que tiene una mirada muy particular a los mismos y a un tipo de cine fantástico de la época. Dekker y Black (normalmente Black & Dekker, pero vamos a respetar el orden de sus créditos) inyectan un sentido del humor y guasa muy reconocibles mientras que juegan con códigos establecidos.

No sólo aprovechan bien las características de los monstruos clásicos de Universal para darle encanto a la aventura, sino que revuelven bien los protagonistas infantiles que eran comunes en mucho blockbuster fantástico de la época. Irreverente, aunque siempre accesible en la manera en la que divierte y expone lo horrífico.

Más allá de la nostalgia, que a veces engrandece muchas producciones de esta época, los 82 minutos de ‘Una pandilla alucinante’ son un disfrute completo que ayuda a rellenar un hueco del presente: la película de terror para todos los públicos, una vía muy espléndida para que los más pequeños vayan introduciéndose en nuevas formas del cine que pueden arrastrar para toda la vida.

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