El creador de los Minions revela por fin cómo nacen y por qué nunca mueren: "Pensábamos que nunca lo responderíamos"

Siete películas después, los Minions siguen siendo uno de los mayores misterios de la animación. Sabemos que llevan millones de años buscando al villano más malvado al que servir, que hablan un idioma indescifrable y que sobreviven a explosiones, caídas y todo tipo de accidentes. Sin embargo, hay preguntas que nos seguimos haciendo: ¿cómo se reproducen? ¿Pueden morir?

Aclarando dos grandes misterios

Con el estreno de 'Minions & Monsters', el director Pierre Coffin ha respondido a ambas cuestiones, revelando incluso una idea descartada que habría cambiado por completo el origen oficial de estos pequeños seres amarillos.

Una de las grandes incógnitas siempre ha sido cómo nacen los Minions. La primera película dedicada a ellos mostraba su evolución desde que eran organismos unicelulares, pero nunca explicaba de dónde salían realmente ni cómo aumentaba su número. Según Coffin, esa duda también estuvo presente durante el desarrollo de la saga.

"Esa es una pregunta que todos nos hemos hecho a un nivel creativo. Llegó a ser una cuestión muy importante y, al final, pensábamos que nunca la responderíamos. Pero de alguna manera la insinuamos cuando hicimos la primera película de los Minions. En los créditos iniciales, empiezan siendo pequeñas células amarillas"

El director también confesó que 'Minions & Monsters' estuvo a punto de ofrecer una explicación mucho más ambiciosa sobre el origen de estas criaturas. Se trataba de una secuencia que finalmente fue eliminada, pero que todavía podría recuperarse en una futura película.

"Tenía otra idea para los créditos iniciales de Minions & Monsters. Quería que empezara con el Big Bang y que, a partir de él, surgiera la oscuridad y varios puntitos amarillos. Luego, seguiríamos esos puntitos amarillos de planeta en planeta hasta llegar a una gran cosa azul que se estaba separando, y que ayudó a la separación de la Luna y lo que se convertiría en la Tierra. Después, esos puntitos amarillos llegarían a la Tierra y la poblarían. Básicamente, queríamos decir que el origen de todo esto son los Minions. Pero luego se consideró que no encajaba del todo con el tipo de película que queríamos hacer. Quizás lo hagamos para alguna otra película de Minions en el futuro"

La otra gran duda tiene que ver con su aparente inmortalidad. A lo largo de la franquicia hemos visto a los Minions sufrir explosiones, caídas imposibles, atropellos e incluso viajar al espacio sin consecuencias permanentes. Pese a todo, siempre salen ilesos y vuelven a la carga.

Para Coffin, la respuesta es mucho más sencilla de lo que parece. Después de probar distintas posibilidades durante el desarrollo de la saga, llegaron a una conclusión bastante clara: los Minions, sencillamente, no mueren. "No", responde con rotundidad cuando le preguntan si pueden morir. "Lo intentamos varias veces, pero por alguna razón siempre vuelven a la vida. Así que supongo que no pueden morir".

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