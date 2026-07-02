La película más delirante de los Minions también es la mejor de toda la franquicia. 'Minions & Monsters' es un homenaje fabuloso al cine clásico

Después de tanta saturación, muchos hemos acabado viendo las películas de los Minions con cierta apatía, como productos simpáticos, eficaces y muy rentables, pero que no son memorables. Por eso me ha sorprendido tanto para bien 'Minions & Monsters', la nueva entrega de la franquicia de 'Gru, mi villano favorito', que llega prácticamente desconectada del resto de la saga y acaba convirtiéndose en la mejor propuesta que se ha hecho de estos personajes en años.

Ambientada en el Hollywood del cine mudo, la película funciona como una carta de amor al cine clásico, a las historias sobre monstruos y a todos esos soñadores que intentan contar historias imposibles. Y también creo que es la primera película de los Minions que realmente cuenta algo emocionante sobre los propios Minions.

Las nuevas estrellas de Hollywood

La historia sigue a James y Henry, dos Minions más interesados en crear y soñar que en encontrar a un gran villano o jefe al que servir. Durante una persecución absurda acaban en el Hollywood de los años veinte, donde sus desastres y accidentes acaban convirtiéndoles en las mayores estrellas del cine mudo.

El gran giro llega con la llegada del cine sonoro. De repente, las voces incomprensibles de los Minions dejan de ser una virtud y pasan a ser un problema, algo que nos deja una de las secuencias más divertidas de toda la franquicia. Expulsados de la industria, James y Henry intentan recuperar la fama rodando una película de monstruos.

Es ahí donde entra en escena Goomi, una especie de mini-Cthulhu adorable, y la película abraza por completo el caos. Entre criaturas infernales, trenes desbocados y activismo accidental por los derechos de las mujeres, el argumento se vuelve cada vez más disparatado. Y eso es lo mejor de la película, porque todas la piezas encajan.

'Minions & Monsters' mezcla la comedia más física, humor negro y referencias cinéfilas con una seguridad que nunca había mostrado la saga. A ratos recuerda a 'Looney Tunes', a 'Shrek' e incluso a 'South Park', y muchas de sus bromas funcionan tanto para los más pequeños como para los adultos.

Además, la película juega con la propia historia de los Minions como fenómeno cultural: cómo conquistaron el mundo, cómo terminaron saturándolo y cómo intentan reinventarse para volver a gustar. Esa capa meta convierte el chiste en algo mucho más inteligente de lo que parecía.

Puede que su humor desatado no convenza a todos, pero precisamente ahí está su gracia. En lugar de domesticar a los Minions para encajar en una fórmula familiar estándar, la película construye toda su identidad alrededor de su lado más absurdo, irreverente y caótico. Y han vuelto a dar en el clavo. Qué guay tener a estos divertidos bichejos amarillos de vuelta.

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