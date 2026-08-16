'Kingdom Hearts' dará el salto a Disney+ con su propia serie animada, y contará con el creador del videojuego en el equipo creativo

No cabe la menor duda de que, durante las últimas dos décadas, la línea que ha separado históricamente al cine y los videojuegos se ha ido difuminando progresivamente, hermanando ambos medios hasta límites insospechados si dejamos a parte sus naturalezas en lo que respecta a la interactividad. No obstante, más allá de aproximaciones técnicas y narrativas, una franquicia los ha unido de un modo tan brillante como particular.

Sin corazón, pero con hype

Esta no es otra que 'Kingdom Hearts', la saga de Square Enix que debutó en un ya lejano 28 de marzo de 2002 en PlayStation 2 y que lleva un cuarto de siglo brindándonos un crossover descomunal entre diferentes propiedades intelectuales de la factoría Disney y de la mencionada desarrolladora y publisher —como pueden ser 'Final Fantasy' o 'The World Ends With You'—. 25 años que han derivado en un nuevo proyecto que ya tiene todo nuestro interés.

En el marco de la D23 Expo, además de presentar el tráiler del esperadísimo 'Kingdom Hearts 4', La Casa del Ratón ha confirmado que se ha dado luz verde a una serie de animación para Disney Channel y Disney+ cuyo desarrollo está siendo coordinado por Tetsuya Nomura —creador del videojuego original— y el equipo de Square Enix.

Según ha trascendido, la serie "reimagina la icónica aventura con una historia nueva que expandirá el universo de Kingdom Hearts mientras celebra a los personajes que han capturado los corazones de millones de fans alrededor del mundo". Sin duda, una fantástica noticia que, con suerte, hará accesible al público neófito la entrada al un complejísimo universo KH cuya narrativa se ha ido retorciendo demasiado con el paso de los años.

Ayo Davis, presidenta de Disney Kids & Family, ha celebrado de este modo la buena nueva.

Kingdom Hearts ha cautivado a los jugadores de todo el mundo con su mezcla única de aventura e imaginación. Hay algo realmente emocionante en tomar un mundo que los fans llevan años explorando a través de los videojuegos y darle vida de una forma completamente nueva. Y con un equipo creativo que trabaja en estrecha colaboración con el legendario Tetsuya Nomura, nuestra nueva serie será inconfundiblemente Kingdom Hearts, al tiempo que ofrecerá a los fans una forma totalmente nueva de experimentar el mundo que tanto aman.

Por el momento no hay fecha de estreno para la serie animada de 'Kingdom Hearts', pero estamos deseando echarle el guante lo antes posible.

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