'VisionQuest' estrena su brutal tráiler para cerrar la trilogía de 'Bruja Escarlata y Visión'. Es exactamente lo que Marvel debería haber hecho con sus series desde el principio

Estoy convencido de que, cuando en Marvel decidieron lanzarse a hacer series de televisión, su idea no era que quedara este descontrol con decenas de historias que se pierden en el universo, sino algo como la trilogía que ha acabado montando 'Bruja Escarlata y Visión', 'Agatha, ¿quién si no?' y la actual 'VisionQuest' (con permiso de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura'). Este final de trilogía acaba de estrenar su nuevo tráiler, y es mucho más interesante que la gran mayoría de proyectos de Marvel. Es así.

El robot Emilio vuelve a la carga

Con detalles visuales de la fantástica serie de cómics 'La Visión', de Tom King y Gabriel Hernández Walta, este primer tráiler nos descubre a Visión en su viaje no solo por entender lo que pasó en Westview, sino también por encontrar a su hijo perdido, un rumor que llevaba años corriendo por redes sociales que al final parece que se ha hecho realidad... aunque, como siempre en esta trilogía, nunca sabemos exactamente lo que está pasando entre bambalinas.

Para ello, Visión tendrá la ayuda de Ultrón, su "padre", con quien convive, además de otras IAs de Marvel: Friday, Jarvis y Edith. Además, tendremos viejos conocidos del UCM como Faram Tahir, que 18 años después retomará el papel de Raza que tuvo en... ¡'Iron Man'! La cosa pinta fantástica, con o sin Bruja Escarlata a la vista, y todo apunta a que Marvel está encauzando su rumbo tras años de debacle creativa. A ver si no es demasiado tarde.

Por cierto, justo este fin de semana se ha rumoreado (con más tintes de realidad que de noticia falsa) que Marvel Studios cortará el número de series en acción real para dar prioridad a la animación después de los buenos resultados de 'X-Men 97' y 'Tu amigo y vecino Spider-man'. Quién nos iba a decir que hacer las cosas bien y con cariño llevaba al éxito, ¿eh?

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