"¡Hola holita, Ulises!". La versión de 'La Odisea' que en 8 minutos te cuenta lo mismo que Christopher Nolan pero con chistes, temazos y Disco Stu

Que los guionistas de 'Los Simpson' se conozcan 'La Odisea' de cabo a rabo no debería sorprendernos. Al fin y al cabo, su episodio 3 ya se titulaba 'La Odisea de Homer' (a pesar de que no tuviera nada que ver con la obra en sí), y era cuestión de tiempo hasta que hicieran una parodia. Tristemente llegó tarde, en el episodio 14 de la temporada 13, lejos de su momento dorado, pero, pese a todo, 'Historias del dominio público' es una parodia acidísima que marida a la perfección con la película de Christopher Nolan.

Regreso a D'ohtaca

La excusa para contar 'La Odisea' es que Homer se ha dejado un libro infantil sin devolver a la biblioteca de la época en la que nació Bart, así que lee tres relatos al azar. El primero, claro, es el poema homérico (que de "infantil" tiene bien poco), donde Homer interpreta a Ulises, el nombre romano de Odiseo. La cosa empieza con el caballo de Troya, que es regalado al rey (Ned Flanders). Y claro, ya sabéis lo que pasa después.

El grupo de Ulises, formado por Moe, Lenny, Carl, Apu y el profesor Frink, se embarcan en el retorno a Ítaca. Sin embargo, su negativa a sacrificar un animal en honor a los dioses hace que estos (Quimby, Barney y, como Poseidón, el Capitán) se enfaden y les hagan la vida imposible. Así acaban en las "islas locas" enfrentados a las sirenas, cuya canción de atracción es una parodia de 'Copacabana' ("The feta is cheesy, the sirens are easy" es una frase absolutamente increíble)... de la que huyen como locos al ver que tras ella están Patty y Selma.

Mientras, en Ítaca, Penélope y Telémaco (Marge y Bart, claro) esperan a Ulises mientras la fila de pretendientes no para de crecer. Que, por cierto, en un casting perfecto, son Willie, Krusty, Kent Brockman, el director Skinner, Kirk Van Houten, Actor Secundario Mel, Monty Burns... y Disco Stu. Ulises acaba en la isla de Circe, donde un personaje con diseño totalmente nuevo les pide que beban de su caldero rodeado de esqueletos. Como sabemos, eso hace que se conviertan en cerdos y, por supuesto, Homer se los acabe comiendo, no sin antes notar que su carne es "casi tan sabrosa como la carne de Lenny".

Al marcharse de la isla, Homer cruza el río Estigia (donde suena 'Lady', de, precisamente, Styx) y acaba llegando a Ítaca, matando a los pretendientes. "Mi valiente Ulises, han pasado veinte largos años, diviérteme con el relato de tus aventuras", dice Penélope. "¿Ya estás agobiándome? Me voy al bar de Moe", responde Ulises. Dicho sea de paso, Moe acaba de morir en la isla de Circe, pero tampoco es que el episodio sea precisamente un dechado de virtudes y coherencias.

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Las otras dos parodias del episodio, por cierto, son de 'Hamlet' y Juana de Arco, pero distan mucho de ser hilarantes. Como curiosidad y parodia un pelín ramplona ramplona es decente (con algunos chistes fabulosos), pero como episodio de 'Los Simpson', tan rayante además con su era dorada... Duele un poquito verlo. Con todo, te sirve para enterarte más o menos de 'La Odisea' en ocho minutitos si quieres entrar en la conversación pero no ver a Matt Damon durante casi tres horas. Eso sí, es posible que Disco Stu no aparezca en la versión de Nolan. A eso se le llama miedo al éxito.

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