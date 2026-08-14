Se nos llena el barrio de dinosaurios mientras las salas hacen el agosto. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Como era de esperar, el descomunal petardazo que pegó la taquilla española hace dos fines de semana no ha vuelto a repetirse este último, pero esto no quiere decir que nuestras salas de cine no sigan haciendo literalmente el agosto después de otro fin de semana millonario que reunió a más de un millón de espectadores para ver, una vez más, los dos grandes títulos de la temporada veraniega: 'Spider-Man: Bran New Day' y 'La Odisea'.

Pese a experimentar los descensos de rigor, los largometrajes de Destin Daniel Cretton y Christopher Nolan volvieron a hacer gala de una buena forma envidiable. El título de Marvel Studios ocupó una vez más la primera posición con lo más visto del finde gracias a unos contundentes 4,1 millones de euros que prácticamente doblaron lo cosechado por la adaptación del poema épico de Homero, que cerró el ejercicio con 2,1 millones de euros más en el bolsillo.

Por su parte, 'La Patrulla Canina: La dino película' consiguió colarse en el Top 5 con un debut valorado en 0,61 millones de euros; más que suficiente para superar a dos viejas conocidas como 'Minions & Monsters' y 'Vaiana', que rascaron 0,27 y 0,22 millones de euros respectivamente.

Los estrenos del 12 y el 14 de agosto de 2026

Una semana más, como suele ocurrir durante estas fechas, las novedades se han vuelto a repartir entre el miércoles y el viernes, con el día 12 centrado curiosamente en las propuestas más familiares. Estas llegan encabezadas por 'Marsupilami', la nueva adaptación a la acción real del cómic de André Franquin dirigida y protagonizada por el incombustible Philippe Lacheau, a la que complementan la comedia australiana co poso animalista 'Kangaroo: Una aventura en Australia' y la cinta de animación noruega 'Manual para superhéroes: La máscara roja'.

No obstante, los platos fuertes han quedado reservados para el viernes 14, cuando llegará a nuestras salas 'El final de Oak Street'. David Robert Mitchell, responsable de la celebrada 'It Follows' y de esa joya titulada 'Lo que esconde Silver Lake', se ha aliado con Anne Hathaway y Ewan McGregor para firmar un thriller de supervivencia en clave de ciencia ficción con una pinta espectacular en el que una familia ve cómo su barrio cambia drásticamente tras un misterioso fenómeno cósmico.

Además, David Mackenzie, autor de maravillas como la encantadora y desoladora 'Perfect Sense' y esa joya en clave de neo western titulada 'Comanchería', vuelve a la carga con 'Cuenta atrás' —'Fuze'—: un thriller de atracos cargado de acción y adrenalina protagonizado por Aaron Taylor-Johnson, Theo James y Sam Worthington en el que el descubrimiento de una bomba de la Segunda Guerra Mundial le viene de perlas a un grupo ladrones de bancos.

Los lanzamientos los completan el drama histórico 'Palestina 36', que narra la convulsa situación de un país que resiste frente al Mandato británico mientras los refugiados judíos comienzan a llegar desde Europa, la comedia noventera de factura alemana 'Este/Oeste' —protagonizada por Sandra Hüller—, y el drama romántico made in Spain 'Días de agosto'.

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