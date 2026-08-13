Hace 30 años en Hollywood no querían a Will Smith para un blockbuster de ciencia ficción: "Ficha a un actor negro y te cargas la taquilla internacional"

Hace 30 años se estrenó en cines la mítica 'Independence Day', un bombazo de taquilla que confirmó el estatus de estrella de Will Smith. Recordemos que el actor era conocido por la serie 'El príncipe de Bel-Air' ('The Fresh Prince of Bel-Air') ya que se le fichó antes de llegase a los cines otro de sus mayores éxitos, 'Dos policías rebeldes' ('Bad Boys'). Quizá de ahí la gran resistencia que hubo por parte de Fox para dar luz verde a su contratación en 'Independence Day'.

"Ethan Hawke también estaba en nuestra lista"

El Hollywood Reporter aprovechó el 25º aniversario de la película de ciencia ficción para publicar un reportaje sobre la producción, contando para ello con la colaboración de varios de los participantes en 'Independence Day'. Es un texto amplio e interesante, pero a mí lo que más me ha llamado la atención es cómo recuerdan las dificultades que pasaron para poder fichar a Will Smith.

En concreto, esto es lo que destaca el director de la película, Roland Emmerich:

"Ethan Hawke también estaba en nuestra lista, pero pensábamos que era demasiado joven. Estaba bastante claro que tenían que ser Will Smith y Jeff Goldblum. Esa era la pareja que pensamos. El estudio dijo: 'No, no queremos a Will Smith. No está probado. No funciona en los mercados internacionales'."

Hasta ahí puede tener cierta lógica que el estudio simplemente quisiera a un actor con más gancho de cara a la taquilla mundial. Pero la cosa se complica con lo que añadió luego Dean Devlin, productor y coguionista de 'Independence Day', cuando aclaró las razones que le dieron en Fox:

"Dijeron: 'Ficha a un actor negro para el papel y te vas a cargar la taquilla internacional'. Nuestro argumento fue: 'Bueno, la película va sobre alienígenas. Lo va a hacer bien en el extranjero'. Fue un gran guerra y Roland realmente defendió a Will... y al final ganamos la guerra."

Menos mal que la ganaron, porque uno de los aspectos más destacados de 'Independence Day' es precisamente la arrolladora presencia y el carisma de Will Smith. Lógico que su carrera terminase de despegar entonces, llegando después títulos tan memorables como la comedia 'Men in Black' (curiosamente, otra con alienígenas) o el thriller 'Enemigo público'.

Además, 'Independence Day' reventó la taquilla en su momento con unos ingresos de 817 millones de dólares; por cierto, más de 500 de esos millones procedían de los mercados internacionales. El impacto de esta película de ciencia ficción fue tan grande que el mismísimo Steven Spielberg invitó a Roland Emmerich y Dean Devlin al rodaje de 'El mundo perdido (Jurassic Park)' y les dijo: "Habéis reinventado el blockbuster. Después de esa película, nadie puede volver a hacer uno normal".

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