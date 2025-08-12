Sacar mejores notas que Will Smith te puede costar un disgusto. Por qué Alan Tudyk no apareció en la campaña promocional de 'Yo, Robot'

Echar un vistazo a la campaña promocional gráfica de la más que recomendable 'Yo, Robot' con la que Alex Proyas adaptó a Isaac Asimov a principios de siglo nos permite intuir que, tal y como dictaminan los cánones del star system hollywoodiense, Will Smith es el único actor presente en el largometraje. Al menos, el único con nombre propio, porque en algún que otro póster también podemos ver el rostro de su compañera de reparto Bridget Moynahan.

Juego de notas

Por supuesto, los cacaos contractuales y los juegos de poder entre representantes, sindicatos y estudios están a la orden del día a la hora de decidir qué intérpretes aparecen, en qué orden y en qué tamaño de letra en el material promocional, pero el caso del filme de 2004 encierra algo un pelín más oscuro. Al menos, eso ha asegurado el actor Alan Tudyk a su paso por el podcast Toon’d In with Jim Cummings.

Durante la entrevista, Tudyk, a quien hemos escuchado recientemente en la 'Superman' de James Gunn —dando vida, curiosamente, también a un robot—, ha asegurado que el motivo por el que se le omitió de la campaña publicitaria de la película no fue otro que las puntuaciones obtenidas por su personaje en las proyecciones de prueba. Notas que, dicho sea de paso, fueron superiores a las obtenidas por el protagonista de Will Smith.

“Estaban haciendo pases de prueba con la película y puntúan a los personajes, y me llegó la noticia: ‘Alan, estás obteniendo una puntuación más alta que Will Smith’. Y entonces desaparecí. Desaparecí. No hubo publicidad y mi nombre no se mencionó. Estaba alucinando. Fue como, ‘Pero espera, nadie va a saber que yo [interpreto al robot]’”.

El bueno de Alan, que "puso mucho" en su interpretación de Sonny, el androide sospechoso de asesinato sobre el que gira el relato, afirmó estar "muy molesto" —y con razón—. Como suele decirse, los caminos de la industria son inescrutables... o no tanto.

