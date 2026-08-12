Mel Gibson promete que 'Arma Letal 5' tiene el mejor guion de la saga: "Se centra más en los personajes que en la acción"

Hay proyectos que llevan tantos años en desarrollo que uno ya empieza a perder la esperanza en que alguna vez lleguen a hacerse. Uno de los más longevos es 'Arma letal 5', pues ya casi dos décadas que empezó a hablarse de un nuevo caso para los policías interpretados por Mel Gibson y Danny Glover. La triste muerte del director Richard Donner pareció darle un impulso definitivo, sobre todo cuando se dejó claro que el propio Gibson iba a dirigirla, pero finalmente no terminó de concretarse.

El propio Gibson ha hablado ahora al respecto con Collider, donde ha señalado que "Richard Wenk y yo terminamos el guion y estábamos a punto de empezar la producción, pero nunca llegó a concretarse. Creo que Warner se metió en un lío en ese momento… así que quedó en el olvido, y ahora creo que este tal David Ellison de Paramount ha absorbido o absorberá a Warner, o al menos eso parece. Y tal vez, tal vez, le quiten las restricciones a ese proyecto, y puede que lo veamos dentro de un año o algo así".

"Una historia completamente independiente"

Se ve que Gibson no está demasiado informado sobre la complicada situación a la que se enfrenta Paramount para hacerse con Warner, así que lo de dentro de un año yo sí que iría descartándolo. Y eso si realmente Paramount acaba haciéndose con Warner, que cada vez está menos claro. De hecho, él mismo menciona esto otro donde es menos optimista:

Donner, a los 90 años, estaba trabajando en la quinta entrega, y claro, falleció a mitad del proceso. Así que me reuní con el guionista y la terminamos pensando: "¿Qué haría Donner?". Eso era lo que pensábamos en la sala, y creo que el quinto guion es mejor que todos los demás. Pero está atrapado en una especie de infierno cinematográfico del que no se puede sacar para poder realizarlo.

Lo que también ha afirmado Gibson es que él estaría encantado de dirigir 'Arma letal 5', dando además algunos detalles sobre la historia: "Los personajes son bastante diferentes. Son mayores. Uno está jubilado. El otro trabaja en una oficina. Está subiendo demasiado de peso y se usa poca tecnología. No hay grandes explosiones ni nada de eso. Pero aun así tiene la energía y, creo, el dinamismo de una gran película de acción". Al respecto añade lo siguiente:

Tomemos como ejemplo a 'Apocalypto'. Es una persecución a pie, ¿vale? Pero está filmada como una persecución en coche. Así que conserva todos los elementos de las otras películas, pero sin ser tan compleja. Se centra más en los personajes que en la acción.

Pese a que ahora mismo tiene que pensar más en el inminente estreno de 'La Pasión de Cristo 2', Gibson también tuvo tiempo para aclarar que sería "una historia completamente independiente" y que solamente hace referencia a las cuatro anteriores entregas de una "manera mínima". Supongo que no queda otro con él habiendo cumplido ya los 70, mientras que Danny Glover tiene ya 80...

A mí me da que 'Arma Letal 5' nunca va a hacerse ya realidad, porque tampoco tiene demasiado sentido a estas alturas, pero tampoco me voy a oponer si Gibson quiere hacerla realidad a modo de homenaje de Donner, quien insistió en que fuese él quien la dirigiera cuando él ya no estuviese en este mundo.

En Espinof | Las 29 mejores sagas de películas de la historia

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026