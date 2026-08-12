'La casa del dragón' no ha hecho caso del libro de George R.R. Martin y se ha sacado de la manga el origen de Alys Rivers

Durante gran parte de 'La casa del dragón', Alys Rivers se nos presentó como uno de esos personajes que esconden mucho más de lo que parece. Sus visiones, sus poderes y su extraña conexión con Harrenhal la convirtieron desde el principio en una figura difícil de descifrar, y la tercera temporada no ha hecho más que aumentar las teorías a su alrededor.

Sin embargo, los últimos episodios de la temporada 3 por fin nos han revelado de dónde procede y cuál es su vínculo con el castillo. Algo que, además, introduce un cambio importante en la mitología de 'Juego de tronos'.

El pasado de Alys Rivers lo cambia todo

Desde que apareció en la segunda temporada, ha quedado claro que Alys tiene una relación muy particular con Harrenhal y con todo lo sobrenatural. Primero acompañó a Daemon durante sus inquietantes visiones y después hizo algo parecido con Aemond, pero nunca llegamos a saber realmente quién era ni de dónde procedían sus habilidades. Sin embargo, al final de la tercera temporada Alys decide contarle parte de su pasado a Aemond, recordando cómo Harrenhal quedó reducido a cenizas durante la conquista de Aegon, cuando Balerion acabó con Harren el Negro y su familia.

La historia que cuenta resulta todavía más sorprendente porque Alys parece ser la mujer que sobrevivió a aquella masacre junto a un bebé perteneciente al linaje de Harren. Es decir, que habría vivido durante aproximadamente un siglo en Harrenhal, condenada a permanecer allí después de intentar salvar a su hijo mediante todo tipo de métodos. La tragedia acaba siendo incluso peor cuando explica que, después de perder al niño, intentó quitarse la vida para reunirse con él, aunque algo salió mal y acabó ligada para siempre al castillo.

La explicación encaja además con una de las teorías más interesantes sobre Alys: que su vínculo con Harrenhal sea algo mucho más profundo que el de una simple bruja que conoce los secretos del lugar. Todo apunta a que podría haber sido una de las esposas de Harren el Negro y que su hijo pertenecía a su linaje. Según su propio relato, fue condenada a permanecer en las Tierras de los Ríos y a servir a cualquier señor que consiga hacerse con Harrenhal. Una historia que no aparece en 'Fuego y Sangre' y que supone, por tanto, una importante ampliación del canon de la serie.

Y aquí es donde 'La casa del dragón' resuelve un misterio para dejarnos con otros tantos en el aire. La serie todavía no ha explicado qué ocurrió exactamente entre los intentos de Alys por salvar a su hijo y su longevidad sobrenatural, ni qué precio pudo pagar para conseguir esas supuestas "curas antiguas". Puede que hiciera una especie de pacto que terminó condenándola a Harrenhal, pero por ahora solo podemos especular. En el libro de George R. R. Martin, de hecho, Alys tiene un origen mucho más convencional: se cree que era hija ilegítima de Lord Lyonel Strong, aunque incluso esa información procede de fuentes poco fiables.

Sea cual sea la explicación para todo esto, lo interesante es que Alys todavía tiene mucho que hacer en la historia. Su encuentro con Aemond termina abruptamente con la llegada de Aegon a lomos de Fuegosolar, dejando esta trama preparada para retomarla en la cuarta temporada. Y después de descubrir que detrás de la misteriosa mujer de Harrenhal puede haber una historia que se remonta hasta la propia conquista de Poniente, resulta imposible no querer saber qué más secretos esconde. Ahora solo queda esperar para saber más.

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