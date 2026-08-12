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'Harry Potter' acaba de fichar a Nicholas Hoult para la temporada 2 de su serie. El original era perfecto, pero este actor es un dignísimo sustituto

En HBO están tirando la casa por la ventana para adaptar correctamente a JK Rowling, y han escogido para ello a uno de los actores de moda

Nicholas Hoult
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Por mucho que algunos queramos mantenernos escépticos respecto al 'Harry Potter' de HBO y su éxito, lo cierto es que tiene todas las posibilidades del mundo de romper con todo y convertirse en un bombazo pese a la animadversión de gran parte de su público potencial contra J.K. Rowling.

En HBO son conscientes de que tienen un éxito brutal entre manos, y ya han empezado a preparar la temporada 2 antes incluso de terminar la 1. Antes de que los niños crezcan, vaya.

El profesor Luthor

Lockhart

Sustituir a Kenneth Branagh es una tarea muy difícil, porque su Gilderoy Lockhart, que apareció en 'Harry Potter y la cámara secreta', es icónico y uno de los mejores papeles de toda la saga. En HBO, sin miedo a las comparaciones, le han dado su papel a Nicholas Hoult, el Lex Luthor de 'Superman' al que hemos visto también en 'Jurado número 2', 'El menú' o como Bestia en 'X-Men: Primera generación'.

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La temporada 2 de 'Harry potter' empezará a rodarse este otoño, con la intención de que llegue en 2027 (a razón de una temporada al año), y de momento todos los implicados en 'La piedra filosofal' repetirán su papel sin bajas... excepto Gracie Cochrane, que interpretó a Ginny Weasley y se marchó por circunstancias que no han trascendido. 

Aunque se nos pueda hacer un poco raro que el protagonista de 'Skins' ahora sea el profesor más popular de Hogwarts, lo cierto es que Hoult es un actor fantástico y, para qué negarlo, una buenísima elección. La única duda que queda es saber si los Potterheads (que existir, siguen existiendo) le aceptarán dentro de la saga. Con suerte, lanzará un "Expecto patronum" a cualquier expectativa.

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