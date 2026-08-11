La primera película que fue considerada la mejor de la historia del cine. Un clásico indiscutible cuyo prestigio se mantiene intacto

Hace cuatro años, en 2022, se habló mucho sobre la elección de 'Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles' como la nueva mejor película de la historia en la famosa encuesta que hace la revista especializada Sight and Sound cada diez años. La obra de Chantal Akerman arrebató la primera posición a 'Vértigo', de Alfred Hitchcock. Con anterioridad, 'Ciudadano Kane' de Orson Welles se mantuvo en la cima durante 50 años, pero hubo otra película antes que tuvo el privilegio de ocupar el nº1: 'Ladrón de bicicletas' ('Ladri di biciclette', 1948) de Vittorio De Sica.

La cima del neorrealismo

Considerada por muchos como la obra cumbre del neorrealismo italiano, 'Ladrón de bicicletas' cuenta la historia de Antonio, un hombre que consigue un trabajo pegando carteles. El problema es que para poder hacerlo necesita una bicicleta y en su primer día se la roban, lo cual le obligará a hacer todo lo que esté en su mano por recuperarla con la compañía de su hijo Bruno.

Basada en una novela de Luigi Bartolini, 'Ladrón de bicicletas' es un retrato de la situación de Italia durante la posguerra, optando por un enfoque documental que incide en la crudeza de la época. La acertada sencillez con la que se abordan los personajes que van apareciendo y los estimulantes apuntes sobre la reflexión entre padre e hijo elevan una propuesta marcada por el pesimismo ante la situación que muestra en imágenes.

Esta maravillosa película dirigida por De Sica tuvo el honor de encabezar la primera lista de las mejores películas de la historia realizada por la revista Sight and Sound en 1952. Ya en 1962 cedió el número 1 ante la revalorización que tuvo la igualmente magistral 'Ciudadano Kane'.

De hecho, en ese momento la obra maestra de Vittorio De Sica bajó hasta el séptimo puesto, pero su prestigio se mantiene intacto ya que en la lista más reciente ocupó la posición 41 en la lista realizada a partir de la votación de críticos y expertos. Nada mal para el clásico italiano, sobre todo si tenemos en cuenta que habían pasado ya 70 años desde que tuvo el honor de ser la primera película reconocida como la mejor de la historia.

Si quieres ver 'Ladrón de Bicicletas' en streaming la tienes disponible tanto en el catálogo de Movistar Plus como en FlixOlé. También se puede alquilar a través de Amazon Prime Video.

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