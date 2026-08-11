'The Bear' parecía dejar claro el destino del personaje de Jeremy Allen White, pero el final de la serie sigue despertando dudas entre los fans

Pasado más de un mes desde el estreno de su última temporada al completo, y por extensión la emisión de su final, quedaría la sensación de que estaría ya todo dicho con ‘The Bear’. En especial por lo que parece un final bastante definitivo en la gran mayoría de sus áreas, como los arcos emocionales de sus personajes.

Todo tiene apariencia de estar bien atado, o al menos lo suficientemente cerrado para dar el viaje por acabado y no que se ha quedado algún detalle clave por aclarar. Aun así, en lugares como Reddit sigue habiendo discusión sobre lo que en teoría es el destino que más debía quedar claro: ¿cuál es el rumbo que toma finalmente Carmy Berzatto?

A partir de aquí spoilers de la quinta temporada de ‘The Bear’ y el final de la serie

El personaje de Jeremy Allen White aparece determinado a cumplir la drástica decisión que marcó el final de la temporada 4, donde decide desligarse del restaurante que estaba relanzando con sus amigos y del mundo de la cocina en general. La insatisfacción y la incapacidad de disfrutar de aquello que era su pasión le empuja a una decisión drástica, aunque realizada tras un último turno con el equipo que vemos desarrollado a lo largo de esta temporada final.

Tras dicho turno, le vemos tomando su cambio de rumbo, presentándose a una entrevista para hacer prácticas como arquitecto en una empresa. Un mundo completamente distinto, aunque le permita seguir desarrollándose creativamente. Sin embargo, la entrevista no va enteramente como debería, y buena parte de la misma acaba sosteniéndose un discurso en torno al restaurante que dejó atrás, el arte culinario que decidió abandonar y las complicadas emociones que tiene al respecto por conectarlas precisamente a su difunto hermano.

Buena parte de ‘The Bear’, y casi el arco completo del personaje de Carmen, ha girado en torno al fantasma siempre presente de su hermano, cuya herencia acaba atravesando su existencia. El restaurante, incluso tras remodelaciones y cambios importantes, sigue conectado a una persona con la que tuvo una relación profunda, que le incentivo el amor por la cocina, que debía ser su modelo en varias áreas pero que, al final, puso demasiadas barreras que el joven Berzatto sólo quería derribar. Hasta que el personaje de Jon Bernthal se quita su vida, y deja muchos asuntos sin resolver.

Los asuntos sin resolver de ‘The Bear’

La decisión de dejar tanto el restaurante como la profesión va motivada a la incapacidad de disfrutar de los mismos y de desligarlos de un trauma casi irresoluble. Por eso, era fácil comprar su cambio al mundo de la arquitectura (bueno, casi) como una huida adelante necesaria para sanar. Sin embargo, muchos se han fijado en las emociones depositadas por Allen White a la hora de describir su pasado y su presencia en el cumpleaños de la hija de Richie con un delantal como indicadores de que piensa volver a las andadas.

Christopher Storer ha decidido guardar todo el silencio posible sobre el final de su serie, y por tanto del destino de Carmy, que parecía claro hasta que se ha comenzado a debatir. Más allá de casos aislados que se dan con cualquier obra, donde siempre quedan algunos espectadores confundidos o queriendo dar más vueltas de las que hay, la coda de ‘The Bear’ presenta la suficiente fuerza emocional y ambigüedad para suscitar conversación.

Es posible que nunca veamos una respuesta definitiva al respecto, a menos que Storer decida que ya toca hablar o un especial posterior nos comente más detalles del futuro de los personajes. Pero tanto si Carmen Berzatto decide seguir adelante con su aventura arquitectónica o decide regresar al restaurante, todo apunta a la necesidad de desligarse de la toxicidad y recuerdos negativos de su hermano que tiene asociados a los fogones. Ya está en el espectador considerar cuál es la mejor solución a afrontar estos traumas.

En Espinof | Las mejores series de comedia de 2026

En Espinof | Las mejores series de 2026