Tras pegársela en taquilla, uno de los fracasos más rotundos e injustos del año ya tiene fecha de lanzamiento en streaming

El descomunal estreno de 'Spider-Man: Brand New Day' parece haberlo dejado claro cristalino: el fenómeno conocido como "fatiga superheroica" no tiene nada en absoluto que ver con el subgénero. Todo apunta a que el público sigue queriendo ver historias pijameras en la gran pantalla, pero con una clara condición: que tengan cara y ojos, una clara dirección creativa y que ofrezcan algo que, aunque no sea necesariamente novedoso, sea mínimamente refrescante y estimulante.

Segunda oportunidad

Esto último es, precisamente, lo que ha hecho que la brecha entre la producción de Marvel Studios, que ya lleva recaudados 1 600 millones de dólares en todo el mundo —y apunta a un total de 2 500 millones—, y una 'Supergirl' que ha puesto la siguiente piedra en el DC Universe de James Gunn con un fracaso considerablemente estrepitoso valorado en unos pobres 126 millones de dólares amasados a lo largo y ancho del globo.

Por supuesto, las cifras en el box office no son sinónimo de absolutamente nada en cuanto a la calidad o la efectividad de un largometraje respecta, y el título dirigido por Craig Gillespie lo ha demostrado a la perfección. Y es que la aventura de Kara Zor-El, interpretada por una Milly Alcock en su salsa y pasándoselo en grande, atesora un buen número de virtudes que convierten su batacazo en una clara injusticia.

Su cóctel de géneros y tonos, a medio camino entre la distopía al más puro estilo 'Mad Max', el western con ecos a 'Valor de ley', la ciencia ficción galáctica arquetípica y la deconstrucción del héroe hermanada con 'Hancock'; una selección musical para enmarcar, unas set pieces enérgicas, un acabado visual más que digno, unos arcos dramáticos y un tratamiento de personajes mínimamente cuidado...

Como digo, 'Supergirl' no es el desastre que muchos han pregonado y que parece reflejarse en su pobre taquilla, pero al mismo tiempo dista de ser una cinta perfecta, antojándose demasiado rutinaria 18 años después de que el cine de superhéroes tuviese su boom particular con el debut del Universo Cinematográfico de Marvel. De hecho, su mayor pecado es la sensación de que, en pleno 2026, llega mucho más tarde de lo que debería.

Por suerte, en la era del streaming, todos y cada uno de los largos que pasan por salas de cine tienen una segunda oportunidad en los salones de nuestras casas, y en ocasiones nos dan alegrías como la de 'He-Man y los Masters del Universo' que, después de pegársela en la ventana tradicional, se ha convertido en un éxito rotundo tras su inclusión al catálogo de Amazon Prime Video.

¿Ocurrirá lo mismo con 'Supergirl'? Aún es pronto para saberlo pero, de momento, podemos poner nuestra mirada en este mismo 11 de agosto, cuando aterrizará en plataformas digitales como Apple TV, Prime Video, Movistar o Filmin con opción de alquiler en VOD o compra. Esperemos que su periplo por nuestros hogares sea más satisfactorio.

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