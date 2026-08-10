Últimos días para ver en Prime Video la refrescante película de superhéroes que unió los universos de Zack Snyder y James Gunn

Parece que fue ayer —más o menos— cuando el nutrido fandom de DC Comics estaba siendo testigo de lo que prometía ser la era dorada de las adaptaciones pijameras a la gran pantalla de la Distinguida Competencia. Ahora, en pleno 2026, el difunto Extended Universe capitaneado por Zack Snyder no es más que un recuerdo defenestrado por sus excesos de gravedad y opacado por una nueva era mucho más luminosa y emocional bajo la batuta de James Gunn y Peter Safran.

Sorprendentemente, la tónica general, que apostó fuertemente por el dark and gritty marca de la casa Snyder, con sus héroes atormentados y sus paletas de colores mohínas y desangeladas —lo cual, en su momento, tuvo su gracia, todo sea dicho—, se rompió por completo con una encantadora última bala en la recámara que hizo gala de una aproximación tonal y dramática, más ligera y divertida, hermanada con el actual DCU.

Héroe de segunda, peli de primera

Esta no fue otra que 'Blue Beetle', promocionada al unísono como el final de una era y el inicio de otra pero que, en última instancia terminó tendiendo puentes entre ambas bajo las órdenes de un Angel Manuel Soto que, utilizando un personaje de segunda línea, se las apañó para moldear uno de los grandes entretenimientos de su año y una de las mejores cintas del subgénero del curso cinematográfico, a la altura de bombas como 'Guardianes de la Galaxia: Vol. 3'.

Cabe destacar que el largometraje, pese a contar con un reparto con un buen puñado de nombres relevantes —incluyendo a la mismísima Susan Sarandon— y un acabado visual de primera cortesía del DP Pawel Pogorzelski —colaborador habitual de Ari Aster—, deja entrever que fue concebido originalmente para su estreno directo a streaming; especialmente en lo que respecta a una narrativa algo formularia, exenta de sorpresas y relativamente telegrafiada.

No obstante, las múltiples bondades de 'Blue Beetle' hicieron que, en un giro inesperado de los acontecimientos, la aventura protagonizada por un inspiradísimo Xolo Maridueña terminase aterrizando en salas de cine. Aciertos que comienzan por un corazón inmenso que destaca por encima de las enérgicas set pieces, del sólido sentido del ritmo y del atinado factor cómico predominante, centrando el relato en una familia protagonista que carga sobre sus hombros la producción para llevarla en volandas.

Y es que el nutrido clan de los Reyes es una muestra perfecta de que, más allá de la acción, los giros de guion y los artificios vacíos, lo que hace funcionar realmente una película es un tratamiento de personajes cuidado, que apueste por la empatía férrea y que nos invite a sufrir junto a ellos. Lamentablemente, en el caso que nos ocupa solo podemos hacer esta reivindicación cuando nos centramos en los protagonistas, ya que los villanos, pese a efectivos, adolecen del mal del cliché con patas.

Si a todo lo expuesto hasta el momento sumamos un interesante cariz sociopolítico y cultural centrado en el origen hispano de Jaime Reyes no es de extrañar que su 'Blue Beetle' no vaya a quedarse como un affaire de un solo título y vaya a hacer acto de presencia en la próxima 'The Man of Tomorrow' de James Gunn, acompañando a Lex Luthor, Superman y compañía. Desde luego, su futuro en el DC Universe está más que justificado.

Lo que es más oscuro es su sino en plataformas de streaming, ya que 'Blue Beetle' abandonará el catálogo de Amazon Prime Video el próximo 16 de agosto. Se ha quedado un momento perfecto para gozar de un divertimento veraniego cargado de superpoderes, cachondeo y sonrisas por doquier.

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