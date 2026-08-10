Robert Pattinson presenta su candidatura al Óscar en el impresionante tráiler de su nueva película basada en hechos reales

Robert Pattinson está que no para. Este año ya hemos podido verle tanto en 'El drama' como en 'La odisea', donde ofrecía dos grandes interpretaciones. Sin embargo, parece que el do de pecho va a darlo en 'Primetime', una película en cuyo impresionante tráiler presenta claramente su candidatura al Óscar.

Todos los detalles sobre 'Primetime'

'Primetime' cuenta la historia real de Chris Hansen, interpretado aquí por Pattinson, quien en 2006 se propuso hacer historia. Para entonces ya llevaba un tiempo detrás de 'To Catch a Predator', un programa de televisión diseñado para apresar a adultos pedófilos que intentaban tener relaciones sexuales con menores de 16 años.

Es evidente que ese material de partido es muy potente para hacer una película, siendo eso lo que convenció a Lance Oppenheim para hacer el primer largometraje narrativo de su carrera. Si a eso le añadimos que detrás de 'Primetime' está A24 nos queda una película que cualquier cinéfilo que se precie debería estar esperando ya con muchas ganas.

Merritt Wever, Skyler Gisondo, Phoebe Bridgers, Matthew Maher, Bokeem Woodbine, Anna Faris, Jonathan Lipnicki y Tony Revolori completan el reparto principal de 'Primetime', mientras que el guion, basado en un artículo de Luke Dittrich publicado por la revista Esquire en 2007, corre a cargo de Ajon Singh.

El estreno mundial de 'Primetime' tendrá lugar en el próximo Festival de Venecia, estando prevista su llegada a los cines de Estados Unidos el 25 de septiembre de 2026, desconociéndose por el momento su fecha de estreno en España.

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