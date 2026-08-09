Tom Cruise explica por qué muchos entendieron mal una de sus mejores películas: "Esa no era la película que estaba haciendo"

Tom Cruise es una de las mayores estrellas de la historia del cine. Es cierto que su carrera ha sufrido algún que otro altibajo, pero su importancia en Hollywood ha sido una de las grandes constantes del cine moderno. Todo apunta a que en breve volverá a presentar su candidatura al Óscar con 'Digger', pero hubo una época en la que participó en varios títulos de prestigio de forma más o menos consecutiva.

A esos años pertenece el único largometraje que Cruise hizo a las órdenes de un director tan exigente como Stanley Kubrick. Obviamente, me refiero a 'Eyes Wide Shut', una película que tuvo un fuerte impacto en el actor en todos los sentidos, pues también compartió aquí protagonismo con Nicole Kidman, su mujer por aquel entonces.

"No va a ser lo que uno piensa"

Eso sí, lo que ahora nos interesa no es la vida personal de Cruise, sino el hecho de que él mismo considera que muchos entendieron mal 'Eyes Wide Shut', una de las mejores películas de su filmografía. Así lo explica el propio actor en Vanity Fair:

Bueno, creo que esperaban una gran película de sexo. A diferencia de —y Stanley fue muy específico al respecto— la obsesión sexual y los celos. No se trata de sexo. Y había rumores de que Stanley iba a hacer una película pornográfica. Pero esa no era la película que estaba haciendo. Se puede ver que no entendieron del todo de qué se trataba la película, incluso cuando la vieron, porque traían el bagaje. Leían el ridículo libro del guionista Frederic Raphael (que retrataba a Kubrick como un colaborador egoísta). Y la reseñaron en base a eso.

Cruise también reflexione sobre cómo el primer tráiler de la película podría haber inducido a que muchos esperasen que 'Eyes Wide Shut' fuese a ser una película pornográfica: "Ese tráiler fue la primera etapa para él. Hay que entender: es Stanley Kubrick. No va a ser lo que uno piensa. Y no te lo va a contar todo. Así que incluso la gente que cree conocer las películas de Stanley Kubrick... se lo perdió. Porque sea cual sea la idea preconcebida que tengas, tienes que valorarla por sus propios méritos y no por los elementos que la rodean".

El propio actor hace una comparación con un gran clásico de la historia del cine que recibió tal vapuleo durante su estreno y funcionó tan mal en taquilla que tuvo que pasar más de una década hasta que un director tan aclamado como David Lean hizo otra película: "Del mismo modo, cuando recuerdo La hija de Ryan y escucho y leo lo que David Lean pasó... Es una película muy dolorosa, solitaria y desesperada. Y una gran película".

Lo cierto es que 'Eyes Wide Shut' recibió críticas positivas, pero tampoco recibió un aplauso unánime de la prensa especializada y además no consiguió ninguna nominación al Óscar. Y el público se mostró mucho más frío -en Cinemascore recibió una D-, la segunda nota más baja posible-, pues sí que acabó siendo rentable -162 millones de dólares ingresados frente a un presupuesto de 65-.

Por mi parte, recuerdo ver 'Eyes Wide Shut' en su momento en cines en una peculiar sesión doble con 'American Pie' -ambas películas se estrenaron el mismo día en España y yo apenas tenía 15 años por aquel entonces- y disfrutar más con la segunda. Eso sí, mi aprecio hacia ambas ha ido cambiando con el paso del tiempo y los revisionados, situando ahora claramente por encima a la película final de la carrera de Kubrick.

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