Por qué la alianza entre Netflix y Rockstar para promocionar 'GTA 6' no tiene precedentes, pero sí todo el sentido del mundo

Los caminos de la industria audiovisual son inescrutables, y si hago alusión a la "audiovisual" en general y no a la "cinematográfica" en particular es porque el último movimiento inesperado de dos grandes compañías dentro de sus respectivos medios implica el abrazo del mundo del streaming y del videojuego en un crossover que no veíamos venir: el de Netflix y Rockstar Games.

Publicidad a doble banda

Ayer mismo conocimos que la plataforma de Ted Sarandos y la desarrolladora presidida por Sam Houser han unido fuerzas para promocionar el próximo lanzamiento de 'GTA VI' en 'Grand Theft Auto VI: An Extended Look': un especial que, según la propia Netflix, "presenta uno de los lanzamientos más esperados de la historia y ofrece a los suscriptores la oportunidad de conocer más detalles sobre el juego que marcará la próxima era del entretenimiento".

Esta maniobra sin precedentes tiene todo el sentido del mundo para ambas partes. Por un lado, la gente de Rockstar se beneficiará del gigantesco altavoz de la Gran N del streaming y sus más de 300 millones de suscriptores; por otro, Netflix aprovechará el tirón de una licencia cuyo último tráiler sumó 90 millones de visualizaciones en YouTube durante sus primeras 24 horas online. Sin duda, un escenario tremendamente favorable para ambas partes.

Brandon Riegg, vicepresidente de series de no ficción del streamer, dio una explicación mucho más corporativa y rimbombante a la naturaleza del acuerdo y los motivos que les han conducido a cerrarlo.

Las presentaciones de Grand Theft Auto se han convertido en auténticos fenómenos culturales. La expectación y el entusiasmo que rodea a Grand Theft Auto VI no tienen precedentes, y es un honor que Rockstar Games se haya asociado con nosotros para estrenar la próxima entrega de la historia de Grand Theft Auto en primicia para los suscriptores de Netflix. Es un reflejo de lo que esperamos que Netflix se convierta: un lugar donde las historias más ambiciosas, independientemente del medio, puedan llegar al mayor público posible.

Puede que, dentro de la lógica aplastante predominante, lo más curioso de todo esto sea que el avance tendrá una exclusividad de tan solo seis horas en la plataforma, confirmando en cierto modo que, más allá de todas las explicaciones que ha dado Riegg, no estamos más que ante una operación publicitaria bidireccional en la que todos los implicados salen tremendamente beneficiados del estatus de su colaborador.

Personalmente, tengo muchísima más curiosidad por ver cómo se recibe esta rareza que por el contenido en sí, sobre todo teniendo en cuenta la decisión de Rockstar de prescindir del formato físico con 'GTA VI' y de sus artimañas para evitar la formación de una sección sindical por parte de sus trabajadores —que, por cierto, les han salido rana—; factores que no han impedido que el videojuego lleve ya 1.039 millones de dólares en preventas facturados hasta la fecha.

Sea como fuere, el próximo 27 de agosto habrá que iniciar sesión en Netflix para ver qué se han sacado de la manga en esta ocasión. El éxito, salvo sorpresa, está asegurado.

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