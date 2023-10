'Grand Theft Auto': el verdadero motivo por el que no existe una película de GTA y seguramente nunca se haga

La franquicia 'Grand Thef Auto' es una de las sagas de videojuegos de mayor éxito de la historia, por lo que es evidente que Hollywood se ha fijado en más de una ocasión en ella. Sin embargo, nunca ha llegado a hacerse una película y hay uno motivo principal para ello y para que seguramente nunca vayamos a verla en nuestro cine más cercano: no compensa el riesgo.

De hecho, hace unos meses se filtró que en su momento se intentó hacer una película con Eminem al frente del reparto, pero el proyecto finalmente se quedó en nada, ya que los hermanos Rouser, fundadores de Rockstar, llegaron a la conclusión de que "la franquicia que tenían era más grande que cualquier película que se fuera a hacer en ese momento".

"Nunca nos ha gustado"

Eso no quita para que hayan tenido multitud de ofertas para llevar a la gran pantalla lo que Dan Houser define como "la joya de la corona de Rockstar". De hecho, él mismo dejó claro hace unos años por qué no tenían el más mínimo interés en hacer una película de 'Grand Theft Auto':

Nos lo han ofrecido muchas veces y nunca nos ha gustado. El dinero nunca ha estado cerca de merecer la pena arriesgar la joya de la corona. Nuestros pequeños escarceos con Hollywood siempre nos han llevado de vuelta a los juegos. Hacer una película tiene su mérito, pero no hay que hacer nada en la vida por méritos. Es mucho más fácil imaginar GTA como una serie de televisión, ya que la forma es más parecida, pero sigo pensando que perderíamos demasiado si alguna vez lo hiciéramos.

Es posible que esa postura se haya suavizado con el paso de los años, pus últimamente sí que hemos tenido varias adaptaciones de videojuegos muy buenas como 'Arcane' o 'The Last of Us', mientras que en su momento lo raro es que no fueran machacadas sin piedad. Con todo, la buena salud de la franquicia 'Grand Theft Auto' seguramente les haga todavía muy recelosos a la hora de valorar una película.

Además, los Houser han sido tan protectores de la saga 'Grand Theft Auto' que en 2015 demandaron a la BBC por 'The Gamechangers', el telefilm alrededor de la creación de la saga y de los problemas legales que sus desarrolladores tuvieron con el abogado Jack Thompson. Daniel Radcliffe y Bill Paxton fueron sus protagonistas.

En Espinof: