Mickey Mouse le puso los cuernos a Minnie, pero en Disney han hecho todo lo posible para que nos olvidemos de que pasó

Minnie Mouse debutó al mismo tiempo que Mickey, en 'Steamboat Willie'. Desde entonces, lleva 98 años a su lado, como una de las parejas eternas de Disney junto a Donald y Daisy o Goofy y Clarabella. Durante los años, la pareja ha crecido en popularidad y nunca, jamás, se les ha visto cortejando a otra persona. Bueno, a no ser que el 11 de febrero de 1990 compraras en Italia el número 1785 de 'Topolino' para encontrarte con una polémica historia en la que Mickey se enamoraba y casaba con otro personaje, olvidando a Minnie en cuestión de un par de viñetas.

¡Estábamos tomándonos un descanso!

Antes de entrar en materia, merece la pena hablar de la industria de cómics de Disney en Italia, porque es más importante de lo que crees: empezó en 1932, con historias creadas en el país y que ha continuado en nuestros días. De hecho, parte del éxito tiene que ver con que Mussolini prohibió la publicación de todos los cómics americanos excepto los de Disney, porque a sus hijos les gustaba leerlos. En total, entre todos sus formatos, se han publicado más de 3000 números de revistas basadas en Mickey Mouse, allí llamado Topolino, donde se mezclaban historias de Carl Barks y otros artistas estadounidense con otras originales creadas en el país.

De hecho, actualmente, con los cómics de Mickey y Disney en franco declive, 'Topolino' sigue publicándose con éxito en Italia en varios formatos, como comprobarás a poco que vayas a una tienda de cómics si estás de vacaciones en el país. Y, claro está, desde la empresa abrieron la mano y permitieron que se contaran historias que de otra manera permanecerían en un cajón. Es el caso de 'Ho sposato una strega' ('Me he casado con una bruja'), que tras publicarse en 1990 nunca jamás volvió a ver la luz del día en recopilaciones, convirtiéndolo en un cómic prohibido.

De hecho, en su momento causó un gran revuelo en la prensa italiana: todos los periódicos lo cubrieron y algunos, como La Repubblica, acusaron a Mickey de "traición". Es más: hubo gente que, después de leer un artículo sobre el tema, incluso llegó a quejarse de que los cómics solo traían pornografía. ¡Los cómics de Topolino!

Historia de un matrimonio

Guionizado por Massimo Marconi y dibujado por Giorgio Cavazzano, el cómic comienza como cualquier otra historia del ratón: tiene que irse a acechar a un peligroso bandido, y eso significa que estará lejos de Minnie durante unos meses, algo que su novia recibe como era de esperar. O sea, echándole a la calle tirándole platos a la cabeza y gritando "¡Eres un monstruo! ¡Un gusano! ¡Te odio!". Sin embargo, poco después se entera de que el bandido ha sido atrapado y puede volver a casa con ella... si no fuera porque se ha ido en un crucero alrededor del mundo para olvidarse de Mickey.

El ratón decide entonces irse de vacaciones también, cuando, en pleno día de lluvia, recoge a una autoestopista, Samantha, a la que todos en el pueblo llaman "la bruja". Mickey la defiende de tales acusaciones y ella, en agradecimiento, acaba dándole un beso. Por supuesto, Mickey olvida a Minnie inmediatamente y se enamora de ella, pasando un verano perfecto entre viajes en bici, tardes tocando la guitarra al sol, días de playa y besos. Tal es su amor, que Mickey decide pedirle a su padre la mano. Él se niega porque su vida sería un desastre: ¡Al fin y al cabo, ella es realmente una bruja con poderes y él solo un ratón común!

Mickey decide que le da igual que sea bruja porque la ama con locura, ella renuncia a la magia y no solo se casan, sino que (ojo, que es un cómic Disney, donde sus protagonistas duermen en camas separadas) comparten cama en plena noche de bodas, desvistiéndose tras la ceremonia. Muchos daron por hecho que esta viñeta implicaba que tuvieron relaciones, pero realmente no es así... aunque obviamente ocurrieron en un momento dado. De una manera cándida pero implícita.

Las discusiones van en aumento y Samantha acaba dando rienda suelta a la magia para impresionar a los amigos de su marido, lo que lleva a más problemas cuando su uso de los trucos va en aumento. Al final, el pueblo se manifiesta contra ella con pancartas como "¿Magia? ¡No, gracias!", "¡No te queremos!" o "Samantha Go Home", y ambos se dan cuenta de lo diferentes que son.

¡Entonces, salen de la dimensión mágica (literalmente) creada por el padre de Samantha! Realmente nunca se casaron y vivieron una simulación en su cabeza para que se dieran cuenta de que no son tal para cual, después de todo. Ambos se despiden llorando, y Mickey se aleja conduciendo, cuando mágicamente aparece una foto suya en el salpicadero, causándole alegría inesperada. Y así acaba la historia: ni retorno a los brazos de Minnie, ni volver a pensar en ella en absoluto.

Tú en tu casa, nosotros en la hoguera

Obviamente, este retrato imperfecto de Mickey y su relación de pareja fue inmediatamente censurado por Michael Eisner, que no solo pidió que se quemaran todos los números, sino también la dimisión de Gaudenzio Capelli, director de la revista (que, por suerte, conservó su puesto). Y claro, empezaron a mirar con lupa qué tipo de historietas se lanzaban, parando de inmediato una que estaba a punto de publicarse en la que Mickey y Goofy viajaban en el tiempo para parar un golpe de estado contra Mikhail Gorbachov. Os juro que esto es real.

Al final, como he comentado, la historia no se volvió a publicar nunca. De hecho, para volver a imprimir las que la acompañaban en este número tiraron de escaneos, porque se quemaron todas las copias y los originales. Tan solo hay otra historia de 'Topolino' que nunca se ha republicado, en la que Donald se mete en 'La historia interminable', pero en este caso fue por problemas con los derechos de autor. A partir de aquí empezó un control más férreo de las historias que se publicaban en Italia y se aseguraron de que nunca jamás se volvía a ver tan separados a Minnie y Mickey. Una de esas cosas que pasan solo una vez en la vida.

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