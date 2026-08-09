Hoy en streaming, una de las películas más tiernas del año que te ofrece una mirada distinta a Marruecos

Retratar la complejidad poliédrica de la existencia durante la vejez se ve más en autores muy consolidados que en esa especie de grupúsculo que parecen conformar el cine social contemporáneo y observa la realidad cinemática de manera muy compartida. Pero, aun así, salen esfuerzos intentando hacer un reflejo de esa perspectiva, y ‘Calle Málaga’ es de las más destacadas en los últimos años.

Envejecer en el hogar

Tierna, compasiva, empática y muy vitalista, la película de la franco-marroquí Maryam Touzani viene sostenida también por una Carmen Maura sensacional en uno de los papeles más golosos de su carrera. Uno que sostiene con una interpretación notable que ya se puede ver en streaming a través de Filmin y de Movistar Plus.

María Ángeles es una de los múltiples ciudadanos españoles que establecieron su residencia en las calles de Tánger, creando un singular espacio donde lo español y lo marroquí conviven en gran armonía. Pero cuando su hija llega para decirle que debe vender su casa, la mujer tomará medidas desesperadas para intentar quedarse y no quedar relegada a envejecer en un asilo.

De ese arrebato rebelde se acaba tocando la necesidad de preservar la dignidad en el crepúsculo vital, y de que hay necesidades que no se cubren en una residencia de cuidados sino permitiendo formar parte de un tejido social. Eso lo captura bien en sus momentos más vitalistas, y también en los puntos de conflicto melodramático con el personaje de Marta Etura.

Sencilla hasta el extremo, siguiendo casi más los esquemas de una feel good movie de Hollywood o cine comercial que de un cine social con ambiciones de docudrama. Es un enfoque que logra hacer efectivo, elaborando una historia llena de ternura y vida que no cambia esquemas, pero sí reconforta al extremo.

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