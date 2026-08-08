Denis Villeneuve habla sobre la mejor película de aventuras de la historia: "Es una obra maestra atemporal, la película perfecta"

Denis Villeneuve se ha convertido por méritos propios en uno de los directores más importantes de Hollywood. Ahora trabaja dando los últimos retoques a 'Dune 3', la última película que va a hacer en el famoso universo de ciencia ficción creado por Frank Herbert antes de dar el salto al mundo de James Bond.

Hoy he querido recuperar unas palabras de Villeneuve sobre la que muchos consideran la mejor película de aventuras de todos los tiempos, la cual además le sirvió de inspiración a él a la hora de hacer su adaptación de 'Dune'. Además, se da la coincidencia de que Herbert también se inspiró en el libro que adaptó este otro largometraje a la hora de crear tanto a Arrakis como a Paul Atreides.

La grandeza de 'Lawrence de Arabia'

La película considera de forma unánime como una obra maestra es 'Lawrence de Arabia', sobre la cual Villeneuve comenta que "es al cine lo que las pirámides son para la arquitectura. Es una obra maestra atemporal que no podrías volver a hacerla hoy en día. Es la película perfecta. Es una clase magistral sobre el lenguaje cinematográfico. Como estudiante de cine pude disfrutar de ella en todo su esplendor en pantalla grande. Tuvo un tremendo impacto en mi psique y en mi creatividad".

Ganadora de 7 Óscar, incluyendo el de mejor película, 'Lawrence de Arabia' es una película sencillamente irrepetible, siendo para ello fundamental el trabajo de su director: "Es una película que usa el lenguaje cinematográfico de una forma muy clásica, pero muy poderosa. Creo que David Lean fue capaz de crear un impresionante equilibrio entre la envergadura, la grandiosidad y la intimidad del viaje del protagonista".

El director de 'La llegada' continúa señalando que "la idea de que Lawrence se iba a enamorar de otra cultura e iba a intentar ayudarla a luchar contra el colonialismo y darse cuenta al final de que él mismo iba a ser un instrumento del colonialismo. Creo que es algo con un fuerte vínculo con el viaje de Paul Atreides en 'Dune'. Y Frank Herbert se inspiró en el libro 'Los siete pilares de la sabiduría', escrito por T.E. Lawrence".

Recordemos que dicho libro contaba las experiencias, tanto militares como humanas, de Lawrence durante la guerra de británicos, franceses y árabes contra turcos y alemanes en la I Guerra Mundial. Fue el último libro escrito por Lawrence, aunque aún viviría nueve años más después de su publicación.

El propio Villeneuve apunta que "para mí fue natural volver al desierto donde se rodó esta película para grabar allí parte de 'Dune'. 'Lawrence de Arabia' es parte de mi educación cinematográfica, un hito monumental en la historia del cine, y también en min desarrollo como cineasta".

Por último, Villeneuve señala que "los 70mm son el formato definitivo", algo que actualmente podemos volver a disfrutar gracias a 'La odisea', de Christopher Nolan. Y el cineasta canadiense señala sobre 'Lawrence de Arabia' que "verla en 70mm es una experiencia única en la vida".

En Espinof | Las 37 mejores películas basadas en hechos reales de la historia

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026