Creo que 'Spider-man: Brand New Day' es la prueba definitiva del final de la tendencia más odiosa de Hollywood: los pósters con caras flotantes

Debo reconocer que, incluso habiendo visto la película, me paro cada vez que veo en una marquesina un póster de 'Spider-man: Brand New Day' porque son, de por sí, pura gloria. Ya sea Spidey enfrentándose a La Mano mientras salta en el aire o balanceándose por la ciudad, Marvel Studios ha sabido dar a la promoción de esta película un aire que hace tiempo que no veíamos: el de la originalidad, lo excepcional y una plasticidad asombrosa. Te dicen "Esta no es una película más, te lo vas a pasar en grande" de una manera que las caras flotantes nunca podrán.

Spider-pósters

Durante años, Hollywood ha intentado llamar nuestra atención tirando del poder de las estrellas en los blockbusters, llevando a pósters intercambiables sin personalidad ni emoción de ningún tipo. Desde 'Dune' hasta 'Ant-man y la Avispa: Quantumania', los departamentos de diseño quedaban subyugadas a las obligaciones contractuales: todos los actores deben salir, en un orden y tamaño ya firmado con anterioridad, sin dejar a nadie atrás. Mientras tanto, aunque solo fuera para disfrutarlos en Internet o como avance en los cines, se hacían auténticas chuladas que nunca podíamos ver en las marquesinas.

Sin embargo, algo ha cambiado en la industria del cine de un tiempo a esta parte: las "caras flotantes" han dejado paso a otro tipo de póster mucho más emocionante. El de 'Superman', con el Hombre de Acero volando en solitario, casi como un borrón; la subversión de 'Thunderbolts', con los personajes apuntándose entre sí arremolinados en la imagen; el Caballo de Troya de 'La Odisea'... Claramente se han dado cuenta de que no vale de nada exprimir el poder del star system en un mundo que crea y mata estrellas cada día en redes sociales, y en el poder de un diseño viral que venda la película de un vistazo.

¿Es posible que, junto con el rumbo de la taquilla y la apetencia de los espectadores, también cambien los gustos estéticos? Durante años, los pósters más llamativos, esos que querrías poner en tu salón y compartir en redes sociales, quedaban relegados a los teasers que anunciaban, meses antes de su lanzamiento, la llegada de una película. Ahora, por fin, podemos disfrutarlos en las marquesinas, llamando la atención (ese es su cometido, al fin y al cabo) frente a la muerte del diseño y la imaginación de composiciones como 'Scream 7' o 'Avatar: Fuego y Ceniza'.

Voy más allá: en tiempos de la IA creando pósters clónicos para todas las tiendas y eventos de barrio, ¿es Hollywood la que está dispuesta a destacar con composiciones realmente atrevidas que capten al público entre la maraña de diseños marrones y aburridos? De momento, incluso el primer póster de 'Dune 3' parece abandonar el muestrario de actores para enseñarnos Arrakis, el desierto y la sombra de sus dos protagonistas. Es imposible que en los despachos no hayan llegado las quejas del público, y nadie tiene el poder suficiente como para seguir insistiendo en una tendencia que causa rechazo y debe morir cuanto antes.

No sé si alguna vez volveremos a recuperar el nivel de pósters que te vendían la entrada, como los de 'Poltergeist', 'Tiburón', 'El silencio de los corderos' o 'Pulp Fiction', pero, por lo menos, gracias a 'Spider-man: Brand New Day' confirmamos que vamos por el buen camino. Crucemos los dedos para que lo vistoso siga adelante.

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