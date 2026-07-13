Tom Cruise cambia las escenas de acción al límite por las prótesis y el maquillaje en el nuevo tráiler de 'Digger', la película de Alejandro G. Iñárritu

Tom Cruise ha llevado su trabajo delante de las cámaras más lejos que nunca con 'Digger', la nueva película de Alejandro G. Iñárritu. El actor abandona por completo la imagen del héroe de acción para convertirse en Digger Rockwell, un magnate petrolero sureño que parece estar detrás de una catástrofe ambiental de escala global. Tiene el estreno previsto para el 2 de octubre.

Un personaje completamente distinto

El primer tráiler deja claro que esta no será una película convencional y que tendremos sátira política, humor negro y desastre ecológico, que se mezclan en un proyecto que el propio Iñárritu llevaba años queriendo hacer y que ambos describen como uno de los mayores desafíos de sus carreras.

El resultado apunta a una propuesta tan ambiciosa como inclasificable, con un Cruise irreconocible y un tono que recuerda a 'Dr. Strangelove' si se hiciera en el siglo XXI.

El director mexicano explicó que la idea nació hace mucho tiempo: "Justo después de El renacido, cuando tuve una idea, no un guion, no una película, sino una obsesión recurrente e implacable que ha perdurado a lo largo de todos estos años. Sabía quién era este personaje". También confesó que siempre tuvo claro quién debía interpretarlo: "La película necesitaba a Tom. Queríamos trabajar juntos desde principios de siglo".

El actor reconoció el enorme reto que supuso construir a Digger Rockwell: "Me llevó 40 años convertirme en este personaje". Además, recordó cómo reaccionó cuando Iñárritu le enseñó el aspecto que quería para el personaje: "Alejandro me lo mostró y me dijo: 'Quiero que te veas así'. (...) Pensé: 'Este tipo tiene unos cojones de puta madre', y dije: '¡Tengo muchísimas ganas! ¡Vamos!'".

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