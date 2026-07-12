Por qué Moana se llama Vaiana en España. En Italia fueron un paso más allá por un motivo no apto para menores de edad

Estoy seguro de que muchos todavía se preguntan cuál es el motivo por el que Disney convirtió a Moana en Vaiana para su estreno en España. De hecho, el nombre cambió en varios países europeos, encontrándose también entre ellos tanto Francia como Alemania o Italia, donde todo se complicó aún más por un motivo no apto para menores de edad.

Todo se remonta a antes incluso de que Disney lanzase la primera imagen oficial de la película, pues en el estudio se encontraron con un problema de difícil solución: Moana era una marca registrada por Casa Margot S.A., una marca de cosmética que comercializa jabones, geles, desodorantes y otros productos de higiene bajo la línea Moana.

En Disney no quisieron meterse en problemas legales y decidieron rebautizar al personaje de la película de 2016 dirigida por John Musker y Ron Clements. Por ello prescindieron de Moana, que significa océano maorí, por Vaiana, que se traduciría como Agua de cueva en tahitiano. Vamos, que tampoco quisieron dejar eso al azar por mucho que no significase lo mismo.

El curioso caso de Italia

Como era de esperar, Disney ha respetado ese cambio tanto para la muy exitosa 'Vaiana 2' como para el remake en imagen real que acabo de llegar a los cines y que está funcionando en taquilla mucho peor de lo esperado. Sin embargo, merece la pena que dediquemos una explicación adicional al cambio en Italia.

En Italia el uso de Moana se complicaba aún más porque una actriz porno fallecida se llamaba Moana Pozzi, por lo que cualquier espectador italiano que buscase Moana en Google se arriesgaba a que lo primero que apareciese entre los resultados estuviera relacionado con el cine para adultos. Algo con lo que Disney no quería tener que lidiar.

Eso sí, en Italia tomaron una decisión aún más llamativa. Por un lado, adoptaron el cambio del nombre del personaje principal a Vaiana, pero para el título de la película eligieron Oceania, más cercano al significado de Moana. Además, una buena forma de distanciarlo aún más de Moana al usar otras dos formas de identificarla.

Dicho esto, ahora habrá que ver si este universo tiene más continuidad a largo plazo, pues el tremendo batacazo que se ha pegado el remake en imagen real en taquilla seguramente obligue a Disney a replantearse si merece la pena o no hacer más películas. A cambio, los más de 1.000 millones que hizo la secuela animada hace dos años juegan a su favor.

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