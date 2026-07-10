'Tal Vez' desvela una increíble historia lésbica en la dictadura franquista, pero una vez planteada se estanca y no sabe cómo evolucionarla

En 1956, Carol Reed necesitaba a alguien que hiciera de doble de Gina Lollobrigida durante las escenas de circo de 'Trapecio', pero no encontraba a nadie que consiguiera hacer los números a la perfección... hasta que conoció a una artista española que llevaba años afincada en Estados Unidos. Su nombre era María Cristina del Pino, pero todos la conocían como Pinito del Oro. Fue una de las piezas clave de la historia circense de nuestro país, pero ha permanecido en un segundo plano, casi olvidada, y su recuperación histórica es, quizá, lo más destacable de 'Tal vez', una película destinada a hacer justicia que se queda un poco corta en su salto mortal.

Yo ensayaba algún intrépido final, mi triple salto mortal

Es una pena que 'Tal vez', con su atrevimiento al subrayar las figuras de Pinito del Oro y Natalia Sosa Ayala, se deje llevar tanto por el melodrama más clásico y los tópicos del cine sobre relaciones LGTB durante la dictadura franquista. La historia que subyace en el guion (la relación prohibida entre una artista de circo y su biógrafa y amante) es subyugante, pero hacia la mitad de la película su directora, Arima León, crea un gigantesco epílogo que se pierde en su denuncia social y nunca recupera del todo su razón de ser.

A pesar de que la película modela muy bien a sus dos protagonistas, se deja llevar por los clichés a la hora de crear al resto de personajes, algo que duele especialmente en la representación del marido de Pinito, prototípico y telenovelesco villano de opereta que representa la dureza e inflexibilidad de los hombres de la época que acaba por empobrecer la película. 'Tal vez' confía en los estereotipos para seguir adelante (el amanerado Manuel, la abnegada madre, la sufrida amante...) rechazando por completo la idea de hacerles tridimensionales y creíbles. Y es una pena.

Ojalá la película tuviera más ritmo (que se hace lento, casi pesado por momentos) y supiera agrandar los límites de la interesantísima historia que propone, porque tras la cámara hay talento, y consigue transformar el melodrama casi de serie vespertina en una ambiciosa obra con ciertos destellos de genialidad y narrativa propia (esas cartas ocultas, ese ambiente circense, ese epílogo sin miedo a romper la leyenda). Aunque este es su debut en la gran pantalla, León confía en su talento como directora, y hace muy bien... pero si hubiera tenido a alguien ayudando y apoyando en el libreto hubiera mejorado, porque le falta empuje a partir del segundo acto.

Había una vez un circo

Lo cierto es que a 'Tal vez' le faltan flecos del guion por aclarar, sobre todo en su tercer acto, donde parece que ha habido un recorte de escenas y la relación entre sus dos protagonistas se eleva sin que haya habido un camino que lo prepare. La parte positiva es que Adriana Ugarte y Tania Santana son capaces de sacar la realidad hasta de las líneas de guion más artificiales, y sumar honestidad a un guion que, de primeras, podría pasar por simple folletín melodramático.

'Tal vez', quizá por miedo al qué dirán o ser señalada en redes sociales, solo empieza a raspar la primera capa de la relación tremendamente tóxica entre Pinito y Natalia, que, por suerte, culmina en una escena final que necesita subrayar todo lo que se ha visto para aclarar, de alguna manera, que lo que hemos visto no es idílico, natural o bello: es, simplemente lo que había entonces. Dos personas que se amaban sin saber (ni poder) amar en una vida silenciada por la historia que no paraban de hacerse daño mutuamente.

Esta es, sin duda, la parte más interesante de su vínculo, pero León no parece tener claro cómo quiere mostrarla en pantalla: ¿Fue amor, obsesión o dolor? ¿Fue una relación bonita o humillante? ¿Cuáles fueron las consecuencias para ambas?Tristemente, en plena diatriba se queda en lo más básico y no es capaz de dar un paso más allá para mostrar el mutismo social, los comportamientos tóxicos, la reacción del resto de personajes o la desaparición de un estilo de vida. Al final, lo mejor de esta película es el núcleo en que se basa, y más allá del descubrimiento no sabe qué hacer con él. Una oportunidad fallida.

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