Hoy en Netflix, una serie coreana que adapta una obra de teatro española. Nos obliga a plantearnos dónde es mejor sentarse en clase

Los thrillers coreanos siguen siendo una apuesta segura en Netflix y uno de los últimos en sumarse al fenómeno es 'El chico de la última fila', que tiene una premisa muy inquietante: un profesor de literatura descubre el talento oculto de uno de sus alumnos, pero su entusiasmo se transforma en obsesión cuando comprende que la novela que está escribiendo el joven parece inspirarse peligrosamente en las personas que forman parte de su vida.

Con solo cinco episodios y una historia repleta de tensión, la ficción ya se ha colado entre los títulos más vistos recientemente en la plataforma.

Le ha dado por escribir

La historia sigue a Heo Mun-oh, un profesor de literatura cínico que también es un escritor frustrad. Un día descubre el enorme talento que tiene Lee Kang, uno de sus alumnos más problemáticos. Convencido de que puede ayudarle a convertirse en un gran escritor, decide darle clases particulares para que termine su primera novela.

Sin embargo, la relación entre ambos cambia por completo cuando Mun-oh descubre que lo que ha escrito Kang no es solo una obra de ficción. Poco a poco comprende que los personajes y acontecimientos del libro están inspirados en personas muy cercanas a él, incluyendo a su mejor amigo, su eterno rival y la chica de la que estuvo enamorado.

La serie está inspirada libremente en la obra de teatro española 'El chico de la última fila' y adapta la historia al formato de thriller coreano, potenciando el misterio y la tensión.

Y gran parte del éxito está en una fórmula que funciona especialmente bien dentro de los K-dramas: una historia breve, de solo seis episodios, donde cada revelación cambia la percepción del espectador y en la que las relaciones entre los personajes son tan importantes como el propio misterio. Los ingredientes se combinan tan bien que es normal que la ficción haya funcionado entre los espectadores. Y porque también es realmente adictiva cuando entras en ella.

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