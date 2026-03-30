Las 12 series coreanas mejor valoradas por la crítica y dónde verlas en streaming en 2026

El fenómeno de las series surcoreanas lleva años conquistando tanto al público como a la crítica internacional, y ya no es solo algo para un público muy de nicho: las producciones de Corea del Sur que compiten directamente con lo mejor del panorama global. Desde thrillers oscuros hasta romances inolvidables o dramas costumbristas que te rompen por dentro, estas series destacan por su ambición narrativa, su cuidado visual y una gran capacidad para mezclar géneros.

En esta lista reunimos títulos mejor valorados por la crítica, disponibles en plataformas de streaming para que puedas empezar por lo más actual o viajar a los orígenes del fenómeno. Pasaremos por alto 'El juego del calamar', también muy recomendable.

'Bon appétit, majestad' (2025)

Esta serie se sumerge en el drama y la intriga de la realeza moderna con una intensidad que no deja indiferente. Cada episodio combina conflictos familiares, tensiones políticas y secretos que amenazan con salir a la luz, y todo ello con una puesta en escena elegante y cinematográfica. Logra equilibrar el lujo y el drama con personajes complejos que evolucionan constantemente, manteniendo al espectador pendiente de cada movimiento.

Disponible en Netflix

'La reina de las lágrimas' (2024)

Esta serie reciente se centra en la vida de una estrella de la ópera que, tras un escándalo mediático, debe reconstruir su carrera y su vida personal. Con actuaciones intensas y una narrativa cargada de intriga y emociones, 'La reina de las lágrimas' combina drama, música y conflictos familiares de manera absorbente. Y tiene una capacidad enorme de enganchar desde el primer capítulo y su retrato complejo de la fama y la resiliencia.

Disponible en Netflix

'Moving' (2023)

'Moving' es una mezcla de acción, superpoderes y vida cotidiana, centrada en una familia cuyos miembros descubren habilidades extraordinarias y deben lidiar con las consecuencias en su vida diaria. La serie destaca por equilibrar el entretenimiento fantástico con momentos conmovedores y cómicos, haciendo que cada episodio sea emocionante y entretenido. Es ideal para quienes disfrutan de historias de superhéroes con corazón y humor.

Disponible en Disney+

'La gloria' (2022)

'La gloria' narra la historia de una mujer que busca justicia tras sufrir acoso y humillación en la escuela secundaria. La serie explora venganza, traumas y superación con una intensidad que atrapa desde el primer capítulo. La recomiendo porque combina tensión, un guion sólido y personajes memorables, haciendo que la experiencia sea absorbente y emocionalmente impactante.

Disponible en Netflix

'Woo, abogada extraordinaria' (2022)

En esta serie, Woo se enfrenta a casos legales complejos mientras lucha por ser reconocida en un entorno dominado por prejuicios. Con un tono ligero pero efectivo, mezcla drama, comedia y sorpresas en cada episodio. La recomiendo por su personaje principal carismático, inteligente y capaz de inspirar mientras entretiene sin perder ritmo.

Disponible en Netflix

'Alquimia de almas' (2022)

'Alquimia de almas' combina fantasía, romance y aventuras en un mundo de magia y reinos en conflicto. La serie destaca por su construcción de mundo, estética visual y tramas románticas entrelazadas con la acción. Es para aquellos buscan una historia épica con emoción, giros sorpresivos y un toque de misterio que engancha de principio a fin.

Disponible en Netflix

'Hospital Playlist' (2020)

Un drama cálido que sigue la vida de cinco médicos amigos mientras equilibran la vida profesional con la personal. La serie destaca por su humanidad, humor y la relación entre personajes, capturando la cotidianeidad y los dilemas emocionales. Es muy cálida y cercana, y por cómo logra emocionar sin caer en el melodrama excesivo.

Disponible en Netflix

'Mr. Sunshine' (2018)

Ambientada en la Corea de principios del siglo XX, esta serie cuenta la historia de un joven que regresa al país tras vivir en Estados Unidos y se ve envuelto en conspiraciones y romances complejos. Destaca por su producción cuidada, historia épica y reparto sólido.

Disponible en Netflix

'Signal' (2016)

'Signal' mezcla crímenes actuales con misterios del pasado a través de un walkie-talkie que permite la comunicación entre épocas. La serie mantiene un suspense constante y muestra una investigación criminal inteligente y emotiva. Combina tensión policial con un guion excelente y personajes que se quedan con nosotros después de acabarla.

Disponible en Filmin

'Reply 1988' (2015)

Esta serie retrata la vida de un grupo de amigos en Seúl durante los años 80, con todo lo que implica la adolescencia, la familia y la amistad. Considerada una de las series más queridas de Corea del Sur, tiene un equilibrio perfecto entre humor, nostalgia y emoción. Es capaz de transportarte en el tiempo po la autenticidad de sus personajes y relaciones.

No disponible en streaming

'Descendants of the Sun' (2016)

Un romance épico que une a un soldado y a una doctora en un contexto militar y humanitario. La serie destaca por su mezcla de acción, drama y química entre protagonistas, y fue clave en la expansión global de las series coreanas. La recomiendo si buscas un drama romántico emocionante con un trasfondo humanitario y escenas memorables.

Disponible en Kocowa

'Boys Over Flowers' (2009)

Aunque hoy puede no ser considerada la mejor serie coreana, 'Boys Over Flowers' es fundamental para entender el boom internacional del K-drama. Relata la vida de una chica común que se enfrenta a un grupo de chicos ricos y problemáticos. La recomiendo para quienes quieren conocer el origen del fenómeno global y disfrutar de un drama clásico cargado de romance y conflictos adolescentes.

Disponible en Netflix

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