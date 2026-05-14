Hoy llega a Netflix la nueva película de 'El señor de los anillos'. Un gran espectáculo que amplía el universo de Peter Jackson y Tolkien

Netflix nos ha dado hoy una sorpresa al incorporar a su catálogo en España la última película del universo de fantasía creado por Peter Jackson a partir de la obra inmortal de Tolkien. Me refiero a'El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim' ('The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim'), que desde hoy está disponible en Netflix España -y en América Latina está prevista su llegada para el 28 de mayo-.

La historia de 'El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim' se sitúa 183 años antes de los eventos narrados en la trilogía de 'El señor de los anillos'. Aquí seguimos a Helm Hammerhand, el legendario Rey de Rohan, quien ha de hacer frente a Wulf, señor de los Dunlending. Todo llevará a que Héra, hija de Helm, deja sacar fuerzas de flaqueza para liderar la resistencia contra un enemigo que pretende aniquilar a los suyos.

Hecha con prisas y poco mimo

Estrenada en cines a finales de 2024, lo cierto es que la existencia de 'La guerra de los Rohirrim' está motivada por intereses egoístas por parte de Warner, ya que el estudio no quería perder los derechos cinematográficos de 'El señor de los anillos' y dio luz verde con prisas a un proyecto que tuvo un presupuesto bastante ajustado de 30 millones de dólares.

El escepticismo alrededor del proyecto fue uno de los motivos por los que acabó fracasando en taquilla, ya que 'El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim' apenas logró una recaudación mundial de 20 millones. Que no tuviese demasiado apoyo crítico -tiene un 49% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes- tampoco ayudó demasiado.

La clave al final es que 'La guerra de los Rohirrim' no añade nada especialmente interesante a este universo. Todo se siente cargado de tópicos y los vacíos que llena no compensan para nada su abultado metraje de más de 2 horas de duración. Tampoco es para nada un desastre, pero se nota que es una película hecha con poco mimo.

De hecho, más allá de la curiosidad de recuperar a Miranda Otto para poner voz a Éowyn, que hace las veces de narradora, hay poquita cosa destacable -y no, el cameo de otro personaje legendario no lo cuento, pues está hecho con truco y no pensado para la ocasión- en una película que es posible que sea ahora cuando llegue a un público más amplio.

Por suerte, la siguiente parada de este universo promete ser más estimulante, ya que Andy Serkis está detrás de 'El señor de los anillos: The Hunt for Gollum', cuyo rodaje comenzará en breve de cara a su estreno exclusivo en cines para el 27 de diciembre de 2027.

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