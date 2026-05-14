En 4 días llega a streaming uno de los animes más icónicos de los 2000. Una comedia romántica que marcó tendencia y llevaba demasiado tiempo desaparecido

En AnimeBox se han ido convirtiendo poquito a poco en expertos en recuperar animes más clásicos, ya sean de los 80 o de principios de los 2000. Hace nada confirmaron la licencia de 'Wolf's Rain', 'Erased' y otros tantos animes desaparecidos, pero este mismo mayo recuperan una de las mejores comedias románticas de principios de siglo.

Elige sabiamente

Ahora los animes harem, esos en los que el protagonista tiene que elegir entre un grupo de chicas que le bailan el agua más o menos descaradamente, ya están a la orden del día. Para ser justos, siempre ha sido un subgénero clásico de las comedias románticas (porque ahí tenemos a 'Ranma 1/2' explotándolo en todas las direcciones), pero en los 2000 uno de los mejores ejemplos fue 'Love Hina'.

Con 25 episodios, el anime adaptaba el manga de Ken Akamatsu sobre un chico que quiere entrar en la universidad de Tokio. El problema es que cuando era pequeño Keitaro prometió a una niña que si asistían juntos a la Todai, se casarían y vivirían felices... pero ha olvidado quién era exactamente esa chica.

Ahora se encuentra viviendo en casa de su abuela, una residencia para chicas en la que conviven cinco inquilinas, y ahora Keitaro tiene que aprender a lidiar con ellas y sus dispares personalidades. Un clásico de las comedias de enredos que en su momento llegó a España en DVD y también se pudo ver en Buzz y 3XL.

A pesar de ser un clásico de los que marcaron tendencia, porque muchos animes posteriores trataron de replicar su éxito, 'Love Hina' estaba muy desaparecida del mundo del streaming'. Ahora AnimeBox la va a recuperar para su plataforma a partir del próximo 18 de mayo.

Como es habitual en la plataforma, 'Love Hina' no llegará de una tacada sino que emitirá un nuevo capítulo de lunes a viernes hasta completar la serie. También llegará tanto en versión original en japonés como con doblaje en castellano. Tras el final de la serie principal, 'Love Hina' tuvo dos especiales y una serie de tres OVAs, así que habrá que estar pendientes de si AnimeBox también la rescata para poder ver el anime al completísimo.

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