'One Piece', 'Akane-banashi' y lo nuevo de Rumiko Takahashi. AnimeBox confirma sus grandes estrenos para primavera y recupera más animes descatalogados

Ya desde hace un tiempo AnimeBox se ha venido desmarcando de otras plataformas de anime por apostar a lo grande por animes clásicos. Así ha ido recuperando series como 'Mazinger Z', 'Saint Seiya', 'Utena' o todo 'Dragon Ball', entre otras muchas.

Ahora nos ha dado una alegría, porque podemos esperar que sigan llegando unos cuantos animes descatalogados a la plataforma de Selecta Visión. Y no solo eso, que también se han apuntado un par de los simulcasts más esperados de la temporada de primavera.

Hay espacio para todo

Desde Selecta Visión han confirmado que los próximos meses van a venir calentitos para la plataforma de anime. De entrada, en abril arranca la temporada de anime de primavera y hay cuatro series que podremos ver en AnimeBox semana a semana.

La primera es 'One Piece' con su Arco de Elbaf, que no termina de sorprender porque ya se podía seguir el anime en la plataforma desde el Arco de Egghead pero da gusto tener la confirmación. También tendremos la serie de magical girls 'Magical Sisters Lulutto Lilly' y 'Akane-banashi', que es uno de los mangas más potentes de la Weekly Shonen Jump ahora mismo y su adaptación a anime viene con expectativas muy fuertes.

El último gran estreno de temporada es 'Mao', un anime sobrenatural y de misterio que adapta el manga de Rumiko Takahashi. Si nos gusta 'Ranma 1/2' e 'InuYasha' es imprescindible y un fichaje potentísimo para la plataforma.

Ahora, metiéndonos en los animes clásicos AnimeBox nos da varias alegrías. De entrada recupera 'Desaparecido (Erased)', que en su día estuvo por varias plataformas pero (irónicamente) andaba desaparecida. Aunque las grandes sorpresas no las hemos visto venir 'Wolf's Rain', 'Brain Powerd', 'Garasaki' y 'DNA²'.

En su día estas series fueron distribuidas en formato físico por Selecta Visión, pero ahora podremos recuperar estos animes de los 90 y los 2000 para streaming. Una buenísima noticia si nos perdimos sus lanzamientos y queremos mantener vivos estos animes clásicos.

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